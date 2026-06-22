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Guiso de mejillones con guisantes, la receta exquisita y reconfortante de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano comienza la semana con una receta muy fácil de preparar, exquisita y reconfortante, de guiso de mejillones con guisantes.

Guiso de mejillones con guisantes

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Si no encuentras mejillones frescos, puedes utilizar, como en este caso, mejillones cocidos en su jugo envasados al vacío.

Para un guiso de mejillones y guisantes es fundamental aprovechar el caldo de cocción de los mejillones, además de incorporar los mejillones al final para evitar que se resequen y queden gomosos.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1,5 kg de mejillones cocidos en su jugo
  • 250 g de guisantes frescos (desgranados)
  • 4 patatas
  • 1 cebolla
  • 1 pimiento rojo
  • 2 dientes de ajo
  • 1 tomate
  • 2 cucharadas de pulpa de pimientos choriceros
  • 1 punta de guindilla
  • 100 ml de vino blanco
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Guiso de mejillones con guisantes
Ingredientes Guiso de mejillones con guisantes | antena3.com

Elaboración

Abre los paquetes de mejillones cocidos, cuela el caldo y resérvalo. Pela los mejillones y resérvalos.

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela. Pela y pica los ajos, pela y pica la cebolla, introduce las hortalizas en la cazuela, sazona y deja que se vayan pochando. Pela el pimiento rojo con ayuda de un pelador, retira el rabo y las semillas y pícalo finamente. Agrégalo a la cazuela y deja pochar durante 10-12 minutos.

Agrégalo a la cazuela
Agrégalo a la cazuela | antena3.com

Abre el tomate por la mitad, rállalo con ayuda de un rallador e incorpóralo a la cazuela. Deja cocinar durante 6-8 minutos más.

Vierte el vino blanco, la pulpa de pimiento choricero y una punta de guindilla. Pela las patatas, cáscalas y añádelas al guiso. Agrega los guisantes y el caldo. Tapa y cocina a fuego suave durante 30-35 minutos.

Agrega los guisantes y el caldo
Agrega los guisantes y el caldo | antena3.com

Retira la guindilla e incorpora los mejillones. Mezcla bien, apaga el fuego y deja que repose durante 3-4 minutos. Sirve en platos hondos y decora con perejil.

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