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Las recetas de crepes salados más apetitosas de Karlos Arguiñano

Los crepes son muy versátiles porque los puedes rellenar con muchos ingredientes diferentes y combinarlo de otras tantas formas.

Receta de aprovechamiento de Karlos Arguiñano: crepes de carne gratinados con mozzarella

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Los crepes son exageradamente versátiles: además de ser fáciles de preparar, no se tarda nada en tenerlos listos y nos dejan muchísimas posibilidades a la hora de rellenarlos.

¿Dulces o salados? En esta ocasión vamos a dedicar especial atención a los salados para que puedas contemplar diferentes opciones de entrantes. Te será de ayuda si tienes alguna comida con invitados en ciernes.

Pero antes de comenzar a elaborar crepes, hay algunos detalles importantes que debes saber:

  • A la hora de colocar los ingredientes de la masa de los crepes en el vaso batidor, es recomendable poner primero los líquidos. Si pones la harina abajo, te va a costar más mezclar los ingredientes.
  • Si sobra alguna crepe sin rellenar, puedes envolverlos bien con film de cocina y congelarlos para utilizarlos en cualquier otra ocasión.

Crepes de pavo y verduras gratinados

Los crepes de pavo y verduras gratinados son una receta muy completa porque aporta proteínas sin grasa y los mejores nutrientes de las verduras.

Karlos Arguiñano: receta equilibrada y jugosa de crepes de pavo y verduras gratinados

Crepes de espinacas con champiñones y panceta

"Es una receta muy sencilla y nutritiva", asegura Karlos Arguiñano al preparar estos crepes tan jugosos que combinan sabores de forma magistral.

Crepes de espinacas con champiñones y panceta

Crepes de calabacín y queso azul

Una combinación perfecta que comienza en la sartén, cuando mezclas el calabacín con el queso hasta que adquiere la textura idónea para rellenar los crepes.

Arguiñano, sobre los crepes de calabacín y queso azul: "Es tan fácil, tan rico y tan barato que merece la pena que lo hagas"

Crepes de rabo

Preparar el rabo para elaborar esta receta de crepes será muy fácil en la olla rápida. Después tendrás tanto la carne con una rica salsa para acompañarla.

Crepes rabo de toro

Crepes de espinaca con setas y queso

Una receta vistosa, muy saludable y colorida, y con una combinación perfecta de sabores. Es parecida a la anterior de espinacas pero con otro relleno, para que tengas dónde elegir.

Arguiñano: receta de crepes de espinaca con setas y queso

Crepes bretones de salmón, huevo y aguacate

Los crepes bretones de salmón están cargados de buen gusto y elaborados con todo tipo de detalles y los mejores ingredientes.

Crepes bretones de salmón, huevo y aguacate, de Arguiñano: "Una forma distinta y sorprendente de cocinar"

Crepes de carne gratinados con mozzarella

Nada como esta suculenta receta de crepes de carne gratinados con mozzarella, jugosos, sabrosos y en su punto. ¡Esto le gusta a cualquiera!

Receta de aprovechamiento de Karlos Arguiñano: crepes de carne gratinados con mozzarella

Crepes de ajoarriero

De forma fácil y sencilla, y siguiendo los pasos del cocinero, puedes tener lista esta pedazo de receta y sorprender a cualquiera que se siente en tu mesa

Receta de crepes de ajoarriero, de Arguiñano: "Con ingredientes de andar por casa"
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