Las recetas de crepes salados más apetitosas de Karlos Arguiñano

Los crepes son exageradamente versátiles: además de ser fáciles de preparar, no se tarda nada en tenerlos listos y nos dejan muchísimas posibilidades a la hora de rellenarlos.

¿Dulces o salados? En esta ocasión vamos a dedicar especial atención a los salados para que puedas contemplar diferentes opciones de entrantes. Te será de ayuda si tienes alguna comida con invitados en ciernes.

Pero antes de comenzar a elaborar crepes, hay algunos detalles importantes que debes saber:

A la hora de colocar los ingredientes de la masa de los crepes en el vaso batidor, es recomendable poner primero los líquidos. Si pones la harina abajo, te va a costar más mezclar los ingredientes.

Si sobra alguna crepe sin rellenar, puedes envolverlos bien con film de cocina y congelarlos para utilizarlos en cualquier otra ocasión.

Crepes de pavo y verduras gratinados

Los crepes de pavo y verduras gratinados son una receta muy completa porque aporta proteínas sin grasa y los mejores nutrientes de las verduras.

Crepes de espinacas con champiñones y panceta

"Es una receta muy sencilla y nutritiva", asegura Karlos Arguiñano al preparar estos crepes tan jugosos que combinan sabores de forma magistral.

Crepes de calabacín y queso azul

Una combinación perfecta que comienza en la sartén, cuando mezclas el calabacín con el queso hasta que adquiere la textura idónea para rellenar los crepes.

Crepes de rabo

Preparar el rabo para elaborar esta receta de crepes será muy fácil en la olla rápida. Después tendrás tanto la carne con una rica salsa para acompañarla.

Crepes de espinaca con setas y queso

Una receta vistosa, muy saludable y colorida, y con una combinación perfecta de sabores. Es parecida a la anterior de espinacas pero con otro relleno, para que tengas dónde elegir.

Crepes bretones de salmón, huevo y aguacate

Los crepes bretones de salmón están cargados de buen gusto y elaborados con todo tipo de detalles y los mejores ingredientes.

Crepes de carne gratinados con mozzarella

Nada como esta suculenta receta de crepes de carne gratinados con mozzarella, jugosos, sabrosos y en su punto. ¡Esto le gusta a cualquiera!

Crepes de ajoarriero

De forma fácil y sencilla, y siguiendo los pasos del cocinero, puedes tener lista esta pedazo de receta y sorprender a cualquiera que se siente en tu mesa