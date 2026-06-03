Nuria, salvada pese a su confusión con Mono Burgos: “Te va a llamar Cañizares”

Nuria ha tomado el relevo de Enrique en esta ronda de ¡Salta! y no ha tardado en demostrar que venía preparada para todo. En el séptimo nivel, la concursante ha encontrado una aliada completamente inesperada en su propia infancia: una colección de cromos de la Liga.

Analizando todas las opciones para encontrar la correcta, Nuria ha sorprendido a todos al responder con total seguridad que el Mono Burgos jugaba de portero. Según ella, su secreto para responderla correctamente ha sido haber pasado horas y horas de pequeña completando álbumes de fútbol.

Sin embargo, el jugador en el que ella estaba pensando no era realmente Germán Burgos. Nuria le estaba confundiendo con Santiago Cañizares. Al descubrir su lapsus, Manel Fuentes no ha dejado pasar la oportunidad de sacar su lado más bromista.

Tras estallar de emoción junto a la concursante, el presentador ha soltado entre risas que compare cuando llegue a casa una foto de ambos futbolistas. “Esta noche te va a llamar Cañizares”, le ha asegurado.