Un oso violento siembra el pánico en Fukushima y ataca a 4 personas

Un oso ha sembrado la alarma en la prefectura de Fukushima, Japón, tras atacar y herir a cuatro personas en distintos incidentes ocurridos en la localidad de Sasakino. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el animal se abalanzó sobre uno de los empleados que se encontraba en las inmediaciones de las instalaciones.

La hipótesis es que el oso podría haberse refugiado en un segundo complejo cercano. Los heridos fueron atendidos por los servicios de emergencia y, por el momento, no han trascendido detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

Japón registra cifras récord de ataques violentos con estos animales. Al menos 20 personas han perdido la vida y se han contabilizado más de 240 ataques, una situación que preocupa a las autoridades y ha reabierto el debate sobre la convivencia entre la fauna salvaje y las zonas habitadas.

Una familia de osos entra en un garaje de México

En México, una familia de osos ha dejado una imagen mucho más amable. Los animales se adentraron en un garaje para ser alimentados por unos vecinos. Con una actitud dócil y tranquila los osos se alimentaron en la vivienda.

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