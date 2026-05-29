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Puerros cocidos con salmón ahumado: un entrante "exquisito, distinto y con fuste" de Karlos Arguiñano

El cocinero ha preparado esta receta en muy poco tiempo, porque una vez cocidos los puerros y hecha la mayonesa, solo tienes que montar el plato.

Puerros cocidos con salmón ahumado: un entrante "exquisito, distinto y con fuste" de Karlos Arguiñano

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Puedes hacer esta misma receta con puerros en conserva, espárragos frescos o en conserva, con patatas cocidas abiertas…

Ingredientes, para 4 personas

  • 8 puerros
  • 4 lonchas de salmón ahumado
  • 2 huevos
  • 2 cucharadas de huevas de salmón
  • 15 ml de vinagre
  • 125 ml de aceite de oliva suave
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Puerros cocidos con salmón ahumado
Ingredientes Puerros cocidos con salmón ahumado | antena3.com

Elaboración

Calienta abundante agua en una tartera (cazuela amplia y baja). Limpia bien los puerros, retira un par de hojas exteriores, corta cada uno en dos trozos e introdúcelos en la cazuela. Tapa y cuécelos durante 10-15 minutos. Escurre y resérvalos.

Tapa y cuécelos durante 10-15 minutos
Tapa y cuécelos durante 10-15 minutos | antena3.com

Introduce 1 huevo en una cazuela pequeña con agua y sal. Deja que hierva durante 10 minutos. Escurre, pela y resérvalo.

Para la mahonesa, pon en el vaso de la batidora el huevo cocido troceado, el otro huevo crudo, el aceite, dos lonchas de salmón ahumado, el vinagre y una pizca de sal. Empieza a batir con la batidora de mano, sin mover el brazo del fondo del vaso hasta que empiece a emulsionar. A continuación, mueve la batidora arriba y abajo, hasta conseguir una salsa homogénea. Pasa la mahonesa a una manga con boquilla rizada. Reserva.

Para la mahonesa, pon en el vaso de la batidora el huevo cocido troceado
Para la mahonesa, pon en el vaso de la batidora el huevo cocido troceado | antena3.com

Corta el resto de salmón ahumado en tiras finas.

Corta el resto de salmón ahumado en tiras finas.
Corta el resto de salmón ahumado en tiras finas. | antena3.com

Para montar el plato, abre cada trozo de puerro por la mitad a lo largo, sin llegar hasta el fondo y coloca 4 trozos en cada plato. Pon en el centro de cada uno un par de tiras de salmón ahumado. Extiende sobre el salmón un hilo de mahonesa y remata con un montoncito de huevas de salmón. Decora con una hoja de perejil.

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