Para 4 personas
Puerros cocidos con salmón ahumado: un entrante "exquisito, distinto y con fuste" de Karlos Arguiñano
El cocinero ha preparado esta receta en muy poco tiempo, porque una vez cocidos los puerros y hecha la mayonesa, solo tienes que montar el plato.
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Puedes hacer esta misma receta con puerros en conserva, espárragos frescos o en conserva, con patatas cocidas abiertas…
Ingredientes, para 4 personas
- 8 puerros
- 4 lonchas de salmón ahumado
- 2 huevos
- 2 cucharadas de huevas de salmón
- 15 ml de vinagre
- 125 ml de aceite de oliva suave
- Sal
- Perejil
Elaboración
Calienta abundante agua en una tartera (cazuela amplia y baja). Limpia bien los puerros, retira un par de hojas exteriores, corta cada uno en dos trozos e introdúcelos en la cazuela. Tapa y cuécelos durante 10-15 minutos. Escurre y resérvalos.
Introduce 1 huevo en una cazuela pequeña con agua y sal. Deja que hierva durante 10 minutos. Escurre, pela y resérvalo.
Para la mahonesa, pon en el vaso de la batidora el huevo cocido troceado, el otro huevo crudo, el aceite, dos lonchas de salmón ahumado, el vinagre y una pizca de sal. Empieza a batir con la batidora de mano, sin mover el brazo del fondo del vaso hasta que empiece a emulsionar. A continuación, mueve la batidora arriba y abajo, hasta conseguir una salsa homogénea. Pasa la mahonesa a una manga con boquilla rizada. Reserva.
Corta el resto de salmón ahumado en tiras finas.
Para montar el plato, abre cada trozo de puerro por la mitad a lo largo, sin llegar hasta el fondo y coloca 4 trozos en cada plato. Pon en el centro de cada uno un par de tiras de salmón ahumado. Extiende sobre el salmón un hilo de mahonesa y remata con un montoncito de huevas de salmón. Decora con una hoja de perejil.
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