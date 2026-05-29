Puerros cocidos con salmón ahumado: un entrante "exquisito, distinto y con fuste" de Karlos Arguiñano

Puedes hacer esta misma receta con puerros en conserva, espárragos frescos o en conserva, con patatas cocidas abiertas…

Ingredientes, para 4 personas

8 puerros

4 lonchas de salmón ahumado

2 huevos

2 cucharadas de huevas de salmón

15 ml de vinagre

125 ml de aceite de oliva suave

Sal

Perejil

Ingredientes Puerros cocidos con salmón ahumado | antena3.com

Elaboración

Calienta abundante agua en una tartera (cazuela amplia y baja). Limpia bien los puerros, retira un par de hojas exteriores, corta cada uno en dos trozos e introdúcelos en la cazuela. Tapa y cuécelos durante 10-15 minutos. Escurre y resérvalos.

Tapa y cuécelos durante 10-15 minutos | antena3.com

Introduce 1 huevo en una cazuela pequeña con agua y sal. Deja que hierva durante 10 minutos. Escurre, pela y resérvalo.

Para la mahonesa, pon en el vaso de la batidora el huevo cocido troceado, el otro huevo crudo, el aceite, dos lonchas de salmón ahumado, el vinagre y una pizca de sal. Empieza a batir con la batidora de mano, sin mover el brazo del fondo del vaso hasta que empiece a emulsionar. A continuación, mueve la batidora arriba y abajo, hasta conseguir una salsa homogénea. Pasa la mahonesa a una manga con boquilla rizada. Reserva.

Para la mahonesa, pon en el vaso de la batidora el huevo cocido troceado | antena3.com

Corta el resto de salmón ahumado en tiras finas.

Corta el resto de salmón ahumado en tiras finas. | antena3.com

Para montar el plato, abre cada trozo de puerro por la mitad a lo largo, sin llegar hasta el fondo y coloca 4 trozos en cada plato. Pon en el centro de cada uno un par de tiras de salmón ahumado. Extiende sobre el salmón un hilo de mahonesa y remata con un montoncito de huevas de salmón. Decora con una hoja de perejil.

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