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Esta noche el cantante Raphael vuelve al plató de El Hormiguero

El mítico artista español cierra la semana por todo lo alto para presentarnos su gran regreso a las giras de conciertos.

Raphael

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Ismael Jiménez
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El broche de oro de la semana lo pone el gran Raphael, que viene a contarnos la ilusión con la que afronta su esperadísimo "Raphaelísimo Tour 2026". El cantante nos hablará de cómo se encuentra con las pilas totalmente cargadas tras el bache de salud que sufrió hace un año, demostrando que su pasión por el público y los escenarios sigue intacta.

Una entrevista cargada de emoción en la que charlará con Pablo Motos sobre los secretos de su eterna juventud sobre las tablas y donde el optimismo, la música y las risas serán los grandes protagonistas de la noche.

Sobre él:

Raphael es un mito viviente de la canción ligera y un pionero absoluto de la música en español a nivel mundial. Con una carrera que supera los sesenta años y el histórico logro de poseer un Disco de Uranio, el de Linares sigue derrochando una fuerza prodigiosa y una voz única que continúa conquistando a generaciones enteras.

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