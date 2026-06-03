Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés busca en el hijo de Antoine Brossard un aliado para frenar el traslado de la fábrica
El De la Reina descubre que Hugo Brossard no está de acuerdo con el traslado de la perfumera a Marruecos.
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…
Beatriz seguirá con sus explicaciones a Gabriel después de confesarle que ella mató a Álvaro y que lo hizo por proteger a Juanito.
Beatriz amenazará a Gabriel: si va a la policía desvelará que él está casado con ella y su matrimonio con Begoña se romperá para siempre.
Miguel le contará a su madre que Don Agustín fue a hablar con él y que ya sabe que ayudó a morir al padre de Luz. Nieves se quedará en shock y al final tendrá que contarles a sus hijos su versión de los hechos. ¿Cómo reaccionarán ellos?
Por otro lado, Pablo le propondrá a Nieves empezar una nueva vida en Marruecos para así alejarse de don Agustín. Le desvelará que se ha propuesto para ser el director financiero de la fábrica.
Tasio y Salva descubrirán una pintada en la cantina con la palabra 'ladrón' en la cantina y tomará una drástica decisión.
Y Andrés hablará con Damián: Hugo, el hijo de Antoine Brossard, no está a favor del traslado a la fábrica por lo que se agarrará a esa esperanza y llamará al hijo de Brossard para intentar frentar el traslado de la fábrica. ¿Lo conseguirá?
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