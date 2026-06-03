Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés busca en el hijo de Antoine Brossard un aliado para frenar el traslado de la fábrica

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Beatriz seguirá con sus explicaciones a Gabriel después de confesarle que ella mató a Álvaro y que lo hizo por proteger a Juanito.

Beatriz amenazará a Gabriel: si va a la policía desvelará que él está casado con ella y su matrimonio con Begoña se romperá para siempre.

Miguel le contará a su madre que Don Agustín fue a hablar con él y que ya sabe que ayudó a morir al padre de Luz. Nieves se quedará en shock y al final tendrá que contarles a sus hijos su versión de los hechos. ¿Cómo reaccionarán ellos?

Por otro lado, Pablo le propondrá a Nieves empezar una nueva vida en Marruecos para así alejarse de don Agustín. Le desvelará que se ha propuesto para ser el director financiero de la fábrica.

Tasio y Salva descubrirán una pintada en la cantina con la palabra 'ladrón' en la cantina y tomará una drástica decisión.

Y Andrés hablará con Damián: Hugo, el hijo de Antoine Brossard, no está a favor del traslado a la fábrica por lo que se agarrará a esa esperanza y llamará al hijo de Brossard para intentar frentar el traslado de la fábrica. ¿Lo conseguirá?

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