La familia de la bebé fallecida en Sevilla tras bañarla en agua hirviendo pide justicia: "No puede ser un accidente"

Hace dos meses, Leyre, una bebé de 16 meses, sufría quemaduras de tercer grado por todo el cuerpo mientras la expareja de la madre la bañaba. La pequeña estuvo ingresada durante todo ese tiempo en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y tuvo que pasar por quirófano hasta en seis ocasiones.

Desde el primer momento en el que Leyre llegó a urgencias, los médicos sospecharon que no había sido un accidente. De haber sido así, su expareja también se habría quemado y la niña tan solo se habría quemado parte del cuerpo, no entera, como fue el caso. Tanto es así, que la bebé llegó a quemarse hasta las córneas.

Pese a los esfuerzos de los médicos, Leyre ha fallecido. Por su parte, la madre sostiene que aquello no fue un accidente y pide que se haga justicia. "Todo el mundo dice que no cuadran las versiones que él está dando", afirma Andrea, la madre, "dice que el grifo estaba cambiado y no era así, la ha bañado muchísimas veces ahí".

Andrea confiesa en Y ahora Sonsoles que nunca creyó que su expareja fuera capaz de algo así. "Sí que es verdad que era muy celoso, pero no pensé que pudiera hacerle nada a mi hija", señala.

Yolanda, la abuela de la bebé, desvela que, cuando llegó a la ducha, el grifo estaba en el agua caliente. "Mi niña no podía abrir el grifo, era un bebé", advierte, "además es un plato de ducha, no es una bañera donde pueda sumergirse a la niña"

Andrea y su familia tienen claro que Leyre nunca debió morir y que, si alguien fue responsable de ello, debe pagar por arrebatarle a su hija. ¿Lograrán hacer justicia?

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