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¡Bombazo! Este es el fichaje estrella que Enrique Riquelme se compromete a traer al Real Madrid si gana la presidencia

El empresario ha anunciado al final de su entrevista en El Hormiguero al jugador que promete fichar si gana estas elecciones.

¡Bombazo! Este es el fichaje estrella que Enrique Riquelme se compromete a traer al Real Madrid si gana la presidencia

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Patri Bea
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El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto al recibir por primera vez en plató a Enrique Riquelme, el empresario que se presenta a las elecciones de este fin de semana para la presidencia del Real Madrid.

Después de explicarnos los motivos por los que se presenta a estas elecciones y de adelantarnos algunas de los cambios que haría en el club, Enrique Riquelme ha anunciado el fichaje estrella que haría si se convierte en el nuevo Presidente del Real Madrid: ¡Haaland!

Para demostrar que se compromete al 100% para que este fichaje se haga realidad, Riquelme ha traído un acta notarial en el que se refleja que, si se convierte en presidente, nunca se venderá nada del club y que cumplirá todas las promesas que ha hecho en su campaña. De no ser así, pagaría de su bolsillo el 100% de las cuotas de los socios. ¡Escucha todo lo que ha dicho el empresario al respecto en el vídeo de arriba!

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Disfruta de la entrevista completa a Enrique Riquelme en El Hormiguero

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