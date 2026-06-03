Un jugador muy deseado
¡Bombazo! Este es el fichaje estrella que Enrique Riquelme se compromete a traer al Real Madrid si gana la presidencia
El empresario ha anunciado al final de su entrevista en El Hormiguero al jugador que promete fichar si gana estas elecciones.
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El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto al recibir por primera vez en plató a Enrique Riquelme, el empresario que se presenta a las elecciones de este fin de semana para la presidencia del Real Madrid.
Después de explicarnos los motivos por los que se presenta a estas elecciones y de adelantarnos algunas de los cambios que haría en el club, Enrique Riquelme ha anunciado el fichaje estrella que haría si se convierte en el nuevo Presidente del Real Madrid: ¡Haaland!
Para demostrar que se compromete al 100% para que este fichaje se haga realidad, Riquelme ha traído un acta notarial en el que se refleja que, si se convierte en presidente, nunca se venderá nada del club y que cumplirá todas las promesas que ha hecho en su campaña. De no ser así, pagaría de su bolsillo el 100% de las cuotas de los socios. ¡Escucha todo lo que ha dicho el empresario al respecto en el vídeo de arriba!
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