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Disfruta de la entrevista completa a Enrique Riquelme en El Hormiguero

El candidato a la presidencia del Real Madrid ha estado por primera vez en el programa para hablar sobre sus planes para la entidad blanca.

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La visita de Enrique Riquelme a El Hormiguero ha estado marcada por el análisis y la actualidad deportiva. El candidato a la presidencia del Real Madrid ha presentado algunas de sus medidas más destacadas y su visión sobre el club.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre cómo fueron sus comienzos. El empresario ha revelado cómo consiguió su fortuna y el valor que tuvo para emprender fuera de su país tras pedir un crédito que avaló su propia familia.

fortuna

Tras esto, Enrique ha contado qué fue exactamente lo que le llevó a presentarse a las elecciones del club blanco. Según ha dicho, los rumores de que Florentino planeaba vender el 5% de la entidad para convertirla en sociedad anónima.

Además, también ha aprovechado su primera visita al programa para responder a las voces críticas que aseguran que su intención es lucrarse del prestigio que otorga presidir una entidad tan grande.

Otro de los temas más sonados de su campaña han sido las promesas de fichajes. Enrique ha asegurado en directo que jugadores como Rodri o Haaland vestirán la camiseta del Real Madrid en caso de que salga él en las urnas.

El bombazo se ha vuelto aun mayor cuando el candidato ha firmado ante notario que, de incumplir cualquiera de sus promesas electorales, pagará el 100% de la cuota de todos los socios.

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