¡Bendita lógica! El acierto de Nacho gracias al Papa Francisco y su cálculo hasta León XIV

Nacho ha sido el tercer concursante de esta ronda de ¡Salta! que ha sido elegido por el controller para tratar de superar el puente. Tras el error de Leire en la quinta ronda, Sergio le ha escogido para continuar avanzando. Ha tenido buen ojo, porque ha conseguido llegar a dar tres saltos más.

En el séptimo nivel de trampillas, entre todas las opciones posibles, Nacho ha estado dudando en una respuesta muy concreta: “Los números de los nombres de los papas del siglo XXI suman 32”. Le descuadraba no saber si en la tumba del Papa Francisco estaba escrito “Franciscus” o “Franciscus I”.

Manel Fuentes no ha dejado pasar la oportunidad de bromear ante la duda de Nacho: “Igual pusieron Paco”. Finalmente, el concursante ha saltado en esa respuesta y ha logrado pasar de ronda. ¡Revive este momento en el vídeo!