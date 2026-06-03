Matan a cuatro jornaleros al quemarlos vivos dentro de un coche

"No nos daban dinero, comida sí, una casa sí, pero nada de dinero", declaró n una entrevista en la televisión pública RAI uno de los supervivientes al incendio en el interior de un coche que terminó con la vida de cuatro personas en la región de Calabría, sur de Italia. Eran jornaleros, tres de origen afgano y uno pakistaní.

Ante este incidente, las autoridades detuvieron el pasado lunes a dos personas pakistaníes acusadas de haber asesinado a los jornaleros tras prender fuego al coche en el que viajaban. Ambos fueron trasladados a la Comisaría de Policía de Cosenza tras ser interceptados en Villapiana.

Gracias al sistema de videovigilancia de una gasolinera, lugar donde tuvo lugar el incendio, pudieron ser localizados. En las imágenes aparecen dos personas fuera del coche bloqueando las puertas del vehículo con los brazos. Mientras que, presuntamente, se arroja líquido inflamable desde la puerta trasera y luego aparece una llama y ambos huyen.

El superviviente aseguró que en Pakistán "existe una gran mafia" que les obliga a trabajar en los campos y explicó que el motivo del homicidio fue porque los trabajadores les exigían dinero por su trabajo.

Por su parte, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) y obispo calabrés, Francesco Savino, denunció el incidente: "Basta del sucio silencio de conveniencia. Basta de esa zona gris que ve, sabe y deja que las cosas sucedan. Basta de la perversa costumbre de considerar normal que hombres de tierras lejanas cosechen, trabajen, vivan, duerman, viajen y mueran como cuerpos sin historia".

La Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) ha hecho un llamado a los políticos "para que tomen medidas más concretas para combatir las abominaciones de la vida cotidiana que sufren los trabajadores, a menudo migrantes, en nuestro campo". Otros sindicatos califican el crimen de "horror indescriptible".

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