Enrique sorprende a Manel Fuentes con una clase de bachata sensual: “Te veo un poco Pocoyó"

Oriol, que ha asumido el rol de controller, no ha dudado ni un momento en elegir a Enrique como primer concursante en enfrentarse al puente de ¡Salta!. Sseguro de sí mismo, ha ido respondiendo con facilidad a las preguntas del programa hasta lograr superar el ecuador del juego.

Antes de abordar la sexta ronda, Manel Fuentes ha recordado un detalle que Enrique había contado en su presentación: que una de sus aficiones es bailar bachata sensual. Por eso, le ha pedido que demostrara su habilidad para mover la cintura.

La exhibición ha dejado bastante perplejo al presentador, que no ha podido evitar bromear: “Te veo un poco Pocoyó”. El concursante se ha justificado con la falta de espacio entre las trampillas del puente, pero ha reconocido que tiene que ensayar un poco más. ¡No te lo pierdas en el vídeo!