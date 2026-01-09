Para 4 personas
Karlos Arguiñano: receta equilibrada y jugosa de crepes de pavo y verduras gratinados
"Es un plato completísimo", asegura Karlos Arguiñano sobre la receta de crepes de pavo y verduras. Toda la razón porque aporta proteínas sin grasa y los mejores nutrientes de las verduras.
Es conveniente hacer algún crepe de sobra por si alguno se nos rompe. En cuanto a la bechamel, Karlos Arguiñano la prepara ligera para luego gratinarla.
Ingredientes, para 4 personas
- 600 g de carne de pavo picada
- 1 cebolla roja
- 2 dientes de ajo
- 2 zanahorias
- 1 pimiento verde
- 200 ml de salsa de tomate
- 2 cucharadas de tomate concentrado
- 50 g de harina
- 700 ml de leche
- 150 g de queso mozzarella
- 150 g de escarola
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Para la masa de los crepes:
- 75 g de harina (tamizada)
- 165 ml de leche
- 2 huevos
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
Elaboración
Casca en un bol los huevos, la leche, la harina, una pizca de sal y una cucharada de aceite. Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta conseguir una masa homogénea.
Calienta una sartén amplia con un poco de aceite y espárcelo bien. Vierte un poco de la masa, extiéndela por toda la base de la sartén y espera a que cuaje un poco. Dale la vuelta y cocina el crepe un poco, repite el proceso hasta conseguir 4 crepes grandes.
Para hacer la bechamel, calienta 4 cucharadas de aceite en una cazuela. Añade la harina y rehógala un poco. Vierte la leche poco a poco, sazona y cocínala (sin dejar de remover) a fuego suave durante 15 minutos.
Calienta una sartén con 3 cucharadas de aceite. Pica la cebolla y los dientes de ajo y agrégalos. Pela las zanahorias y limpia el pimiento verde, córtalas de la misma manera y añádelas. Sazona y cocina las hortalizas a fuego medio-fuerte durante 10-12 minutos.
Salpimienta la carne de pavo, agrégala y cocínala durante 4-5 minutos. Incorpora la salsa de tomate y el tomate concentrado, y mezcla bien. Cocina todo durante 5-6 minutos y deja atemperar.
Rellena cada crepe con una cuarta parte de la carne, ciérralos formando un paquete y cúbrelos con un par de cucharadas de bechamel. Coloca los crepes en un recipiente apto para el horno, espolvoréalos con el queso rallado y gratínalos hasta que se doren.
Aliña las hojas de escarola con aceite y sal.
Sirve 1 crepe de carne y un poco de ensalada en cada plato. Decóralos con una hojita de perejil
