Karlos Arguiñano: receta equilibrada y jugosa de crepes de pavo y verduras gratinados

Es conveniente hacer algún crepe de sobra por si alguno se nos rompe. En cuanto a la bechamel, Karlos Arguiñano la prepara ligera para luego gratinarla.

Ingredientes, para 4 personas

600 g de carne de pavo picada

1 cebolla roja

2 dientes de ajo

2 zanahorias

1 pimiento verde

200 ml de salsa de tomate

2 cucharadas de tomate concentrado

50 g de harina

700 ml de leche

150 g de queso mozzarella

150 g de escarola

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Ingredientes Crepes de pavo | antena3.com

Para la masa de los crepes:

75 g de harina (tamizada)

165 ml de leche

2 huevos

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Ingredientes para la masa de los crepes | antena3.com

Elaboración

Casca en un bol los huevos, la leche, la harina, una pizca de sal y una cucharada de aceite. Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta conseguir una masa homogénea.

Calienta una sartén amplia con un poco de aceite y espárcelo bien. Vierte un poco de la masa, extiéndela por toda la base de la sartén y espera a que cuaje un poco. Dale la vuelta y cocina el crepe un poco, repite el proceso hasta conseguir 4 crepes grandes.

Dale la vuelta y cocina el crepe un poco | antena3.com

Para hacer la bechamel, calienta 4 cucharadas de aceite en una cazuela. Añade la harina y rehógala un poco. Vierte la leche poco a poco, sazona y cocínala (sin dejar de remover) a fuego suave durante 15 minutos.

Calienta una sartén con 3 cucharadas de aceite. Pica la cebolla y los dientes de ajo y agrégalos. Pela las zanahorias y limpia el pimiento verde, córtalas de la misma manera y añádelas. Sazona y cocina las hortalizas a fuego medio-fuerte durante 10-12 minutos.

Salpimienta la carne de pavo, agrégala y cocínala durante 4-5 minutos. Incorpora la salsa de tomate y el tomate concentrado, y mezcla bien. Cocina todo durante 5-6 minutos y deja atemperar.

Sazona y cocina las hortalizas | antena3.com

Rellena cada crepe con una cuarta parte de la carne, ciérralos formando un paquete y cúbrelos con un par de cucharadas de bechamel. Coloca los crepes en un recipiente apto para el horno, espolvoréalos con el queso rallado y gratínalos hasta que se doren.

Coloca los crepes en un recipiente apto para el horno | antena3.com

Aliña las hojas de escarola con aceite y sal.

Sirve 1 crepe de carne y un poco de ensalada en cada plato. Decóralos con una hojita de perejil