Para 4 personas

Karlos Arguiñano: receta equilibrada y jugosa de crepes de pavo y verduras gratinados

"Es un plato completísimo", asegura Karlos Arguiñano sobre la receta de crepes de pavo y verduras. Toda la razón porque aporta proteínas sin grasa y los mejores nutrientes de las verduras.

Es conveniente hacer algún crepe de sobra por si alguno se nos rompe. En cuanto a la bechamel, Karlos Arguiñano la prepara ligera para luego gratinarla.

Ingredientes, para 4 personas

  • 600 g de carne de pavo picada
  • 1 cebolla roja
  • 2 dientes de ajo
  • 2 zanahorias
  • 1 pimiento verde
  • 200 ml de salsa de tomate
  • 2 cucharadas de tomate concentrado
  • 50 g de harina
  • 700 ml de leche
  • 150 g de queso mozzarella
  • 150 g de escarola
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil
Para la masa de los crepes:

  • 75 g de harina (tamizada)
  • 165 ml de leche
  • 2 huevos
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
Elaboración

Casca en un bol los huevos, la leche, la harina, una pizca de sal y una cucharada de aceite. Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta conseguir una masa homogénea.

Calienta una sartén amplia con un poco de aceite y espárcelo bien. Vierte un poco de la masa, extiéndela por toda la base de la sartén y espera a que cuaje un poco. Dale la vuelta y cocina el crepe un poco, repite el proceso hasta conseguir 4 crepes grandes.

Para hacer la bechamel, calienta 4 cucharadas de aceite en una cazuela. Añade la harina y rehógala un poco. Vierte la leche poco a poco, sazona y cocínala (sin dejar de remover) a fuego suave durante 15 minutos.

Calienta una sartén con 3 cucharadas de aceite. Pica la cebolla y los dientes de ajo y agrégalos. Pela las zanahorias y limpia el pimiento verde, córtalas de la misma manera y añádelas. Sazona y cocina las hortalizas a fuego medio-fuerte durante 10-12 minutos.

Salpimienta la carne de pavo, agrégala y cocínala durante 4-5 minutos. Incorpora la salsa de tomate y el tomate concentrado, y mezcla bien. Cocina todo durante 5-6 minutos y deja atemperar.

Rellena cada crepe con una cuarta parte de la carne, ciérralos formando un paquete y cúbrelos con un par de cucharadas de bechamel. Coloca los crepes en un recipiente apto para el horno, espolvoréalos con el queso rallado y gratínalos hasta que se doren.

Aliña las hojas de escarola con aceite y sal.

Sirve 1 crepe de carne y un poco de ensalada en cada plato. Decóralos con una hojita de perejil

