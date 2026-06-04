La pasión de Sergio por el Atlético de Madrid le da 5.000 euros en ¡Salta!: “¡Ese Cholo!”

Sergio ha conseguido llegar a la ronda final tras haber pasado gran parte del programa en el puesto de controller mientras el resto de concursantes avanzaba por el puente de ¡Salta!. Recordemos que en el último nivel hay tres opciones falsas y tres verdaderas, un 50% de probabilidad de acertar.

El concursante ha tenido claro desde el primer momento que una de las opciones correctas era: “La Copa de Europa y la Eurocopa son torneos de fútbol diferentes”. Sergio estaba muy convencido de que iba a acertar gracias a su pasión por el Atlético de Madrid, a lo que Manel Fuentes ha reaccionado asegurando que tiene “una pasión a prueba de bombas”.

Si conseguía llevarse el premio, quería costearse un crucero a los fiordos noruegos con toda su familia. Finalmente, Sergio ha puesto la opción en la trampilla y ha saltado sin pensárselo dos veces. A pesar de la insistencia de Manel por jugársela una vez más y conseguir un premio mucho mayor, ha decido plantarse con los 5.000 euros al grito de “ese Cholo”. ¡Dale al play!