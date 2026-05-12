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Llénate de energía con este batido de espinacas y aguacate de Karlos Arguiñano

Arguiñano ha preparado en esta ocasión un batido que además de equilibrio nutricional aporta una cantidad de energía increíble. Es buenísimo también para la piel porque aporta vitamina E, con todos los antioxidantes que necesitas.

Llénate de energía con este batido de espinacas y aguacate de Karlos Arguiñano

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Este batido de espinacas y aguacate es una auténtica bomba verde para tu cuerpo. Las espinacas son ricas en hierro, ácido fólico y antioxidantes, lo que ayuda a mejorar la energía, fortalecer el sistema inmunológico y cuidar la salud de la piel.

El aguacate aporta grasas saludables que son clave para el organismo. Estas grasas ayudan a proteger el corazón, regulando el colesterol y favoreciendo la salud cardiovascular. También es una gran fuente de vitamina E.

Ingredientes, para 4 personas

  • 80 g de espinacas
  • 2 aguacates
  • 1/2 pepino
  • 1 huevo
  • 1 loncha gruesa de jamón serrano (60 g)
  • 1/2 limón
  • 600 ml de agua fría
  • 2-3 nueces
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Batido de espinacas y aguacate
Ingredientes Batido de espinacas y aguacate | antena3.com

Elaboración

Cuece el huevo en una cazuela con agua (que cubra) durante 10 minutos aproximadamente. Deja que se enfríe, pélalo, corta la clara en daditos pequeños y aplasta la yema. Reserva.

Calienta una cucharada de aceite en una sartén, pica el jamón en daditos pequeños y dóralo en la sartén. Cuando esté bien crujiente, retíralo a un plato cubierto con papel absorbente de cocina.

Cuando esté bien crujiente, retíralo a un plato
Cuando esté bien crujiente, retíralo a un plato | antena3.com

Pon las espinacas en el vaso batidor. Pela el pepino, trocéalo y añádelo al vaso. Incorpora los aguacates pelados y picados.

Incorpora los aguacates pelados y picados
Incorpora los aguacates pelados y picados | antena3.com

Exprime el zumo del medio limón y añádelo. Vierte el agua fría, una pizca de sal y tritura hasta conseguir un batido liso y homogéneo.

Reparte los batidos en vasos y coloca encima de cada uno jamón crujiente, clara y yema de huevo y unas nueces picadas. Decora con perejil.

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