Llénate de energía con este batido de espinacas y aguacate de Karlos Arguiñano

Este batido de espinacas y aguacate es una auténtica bomba verde para tu cuerpo. Las espinacas son ricas en hierro, ácido fólico y antioxidantes, lo que ayuda a mejorar la energía, fortalecer el sistema inmunológico y cuidar la salud de la piel.

El aguacate aporta grasas saludables que son clave para el organismo. Estas grasas ayudan a proteger el corazón, regulando el colesterol y favoreciendo la salud cardiovascular. También es una gran fuente de vitamina E.

Ingredientes, para 4 personas

80 g de espinacas

2 aguacates

1/2 pepino

1 huevo

1 loncha gruesa de jamón serrano (60 g)

1/2 limón

600 ml de agua fría

2-3 nueces

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Batido de espinacas y aguacate | antena3.com

Elaboración

Cuece el huevo en una cazuela con agua (que cubra) durante 10 minutos aproximadamente. Deja que se enfríe, pélalo, corta la clara en daditos pequeños y aplasta la yema. Reserva.

Calienta una cucharada de aceite en una sartén, pica el jamón en daditos pequeños y dóralo en la sartén. Cuando esté bien crujiente, retíralo a un plato cubierto con papel absorbente de cocina.

Cuando esté bien crujiente, retíralo a un plato | antena3.com

Pon las espinacas en el vaso batidor. Pela el pepino, trocéalo y añádelo al vaso. Incorpora los aguacates pelados y picados.

Incorpora los aguacates pelados y picados | antena3.com

Exprime el zumo del medio limón y añádelo. Vierte el agua fría, una pizca de sal y tritura hasta conseguir un batido liso y homogéneo.

Reparte los batidos en vasos y coloca encima de cada uno jamón crujiente, clara y yema de huevo y unas nueces picadas. Decora con perejil.