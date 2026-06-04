Manel Fuentes alucina con el cambio de vocación de Joaquín: “Quieres dejar la manguera para dedicarte a cantar”

Joaquín ha sido elegido por el controller, Sergio, para ser el primero en intentar atravesar el puente de ¡Salta!. Justo antes de afrontar la primera ronda de trampillas, Manel Fuentes ha bromeado con el cambio de profesión que el concursante, en su presentación, ha dicho que se plantea: “Más que dedicarte a la manguera lo que quieres es dejar la manguera para dedicarte a cantar”.

En caso de llegar a la ronda final y conseguir el premio, parte de él quería destinarlo a “financiarse su carrera musical”. Aunque está enfocado en aprobar las oposiciones de bombero y ejercer, su principal sueño es desarrollar su carrera musical y así se lo ha hecho saber a nuestro presentador desde el primer momento del programa.

Lo que Joaquín ha empezado haciendo muy bien, y sin dar el cante, es concursar. Entre las dos opciones que se ha encontrado, tenía muy claro que en la frase ‘me voy a ir yendo’ hay tres formas verbales. ¡No te lo pierdas en el vídeo!