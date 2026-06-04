Las lágrimas de Nuria tras llegar a la última ronda: arrasa en ¡Salta! y deja al controller sin jugar

La trayectoria de Nuria en ¡Salta! ha sido una auténtica montaña rusa de emociones. La concursante ha logrado llegar al último nivel del puente tras superar la ronda número 9 del programa. Oriol, con el rol de controller, se lo veía venir al reconocer que su rival se encontraba “100% en lo correcto” con su respuesta en esta pregunta decisiva, y así ha sido.

Nuria no ha podido contener las lágrimas de emoción, rompiendo a llorar en un momento de felicidad que ha contagiado a todo el plató, incluido a Manel Fuentes. De entre todas las opciones, ella ha acertado que en Estados Unidos viven más hispanohablantes que en España.

Sin embargo, esta ronda ha tenido un daño colateral en el juego: Oriol. El controller del programa, que confiaba en tener su oportunidad para saltar y demostrar su conocimiento, se ha quedado sin jugar debido al éxito de su compañera.