Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 3 de junio

La conmovedora victoria de Nuria en ¡Salta!: gana 20.000 euros para cumplir su “planazo” para personas mayores

La concursante ha arriesgado dos veces, la segunda gracias a una curiosa conexión con su hermana, y se ha plantado para hacer realidad su bonito proyecto.

La conmovedora victoria de Nuria en ¡Salta!: gana 20.000 euros para cumplir su “planazo” para personas mayores

Publicidad

El paso de Nuria por ¡Salta! ha sido memorable. La concursante tomó las riendas cuando aún quedaba la mitad del puente por recorrer y ha llegado hasta la última ronda de forma brillante. Sus lágrimas al acertar en la novena ronda han demostrado hasta qué punto está ilusionada con el “planazo” que le ha contado a Manel Fuentes.

Las lágrimas de Nuria tras llegar a la última ronda: arrasa en ¡Salta! y deja al controller sin jugar

En la última ronda, las dos respuestas con las que ha arriesgado las tenía muy claras desde el primer momento. Con la primera, que le ha hecho ganar los 5.000 euros ha sido, tenía en su mente la imagen de Katy Perry como primera cantante en viajar al espacio. Y la que le ha hecho ganar 20.000 euros ha sido gracias a una conversación durante el embarazo de su hermana: en la gestación, los embriones humanos tienen cola durante varias semanas.

Con el dinero en el bolsillo y sin tener muy claro el resto de respuestas, ha decidido plantarse para destinar el premio a una buena causa. Los 20.000 euros irán destinados íntegramente a crear una residencia de la tercera edad en un pueblo de Palencia, el de sus padres, evitando así que los mayores tengan que abandonar su hogar en la última etapa de sus vidas.

Antes de abandonar el plató, feliz y con la tranquilidad de no arrepentirse en el futuro, se ha lanzado un mensaje de orgullo a sí misma: “Nuria, lo has hecho bien. No tenías ni idea, te has plantado y no pasa nada, porque igual lo hubieras perdido”. ¡Revive este momento tan emotivo en el vídeo!

"Tengo un planazo": el miércoles, estreno de la nueva temporada de ¡Salta!

"Tengo un planazo": esta noche, estreno de la nueva temporada de ¡Salta!

Antena 3» Programas» Salta» Mejores momentos

Publicidad

Programas

La conmovedora victoria de Nuria en ¡Salta!: gana 20.000 euros para cumplir su “planazo” para personas mayores

La conmovedora victoria de Nuria en ¡Salta!: gana 20.000 euros para cumplir su “planazo” para personas mayores

Las lágrimas de Nuria tras llegar a la última ronda: arrasa en ¡Salta! y deja al controller sin jugar

Las lágrimas de Nuria tras llegar a la última ronda: arrasa en ¡Salta! y deja al controller sin jugar

Nuria, salvada pese a su confusión con Mono Burgos: “Te va a llamar Cañizares”

Nuria, salvada pese a su confusión con Mono Burgos: “Te va a llamar Cañizares”

Enrique sorprende a Manel Fuentes con una clase de bachata sensual: “Te veo un poco Pocoyó"
Mejores momentos | 3 de junio

Enrique sorprende a Manel Fuentes con una clase de bachata sensual: “Te veo un poco Pocoyó"

"Rodri jugará en el Real Madrid": la primera gran promesa de Enrique Riquelme en El Hormiguero
Imperdible

Todas las exclusivas que ha dejado Enrique Riquelme en su visita a El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Enrique Riquelme en El Hormiguero
No te la pierdas

Disfruta de la entrevista completa a Enrique Riquelme en El Hormiguero

El candidato a la presidencia del Real Madrid ha estado por primera vez en el programa para hablar sobre sus planes para la entidad blanca.

¡Bombazo! Este es el fichaje estrella que Enrique Riquelme se compromete a traer al Real Madrid si gana la presidencia
Un jugador muy deseado

¡Bombazo! Este es el fichaje estrella que Enrique Riquelme se compromete a traer al Real Madrid si gana la presidencia

El empresario ha anunciado al final de su entrevista en El Hormiguero al jugador que promete fichar si gana estas elecciones.

Enrique Riquelme analiza el nuevo Santiago Bernabéu

"Parece un concurso de instagramers": Enrique Riquelme analiza la reforma del Santiago Bernabéu

"Rodri jugará en el Real Madrid": la primera gran promesa de Enrique Riquelme en El Hormiguero

"Rodri jugará en el Real Madrid": la primera gran promesa de Enrique Riquelme en El Hormiguero

Riquelme se defiende de las críticas

"Yo vengo al Real Madrid con los deberes hechos": Enrique Riquelme se defiende de las críticas

Publicidad