La conmovedora victoria de Nuria en ¡Salta!: gana 20.000 euros para cumplir su “planazo” para personas mayores

El paso de Nuria por ¡Salta! ha sido memorable. La concursante tomó las riendas cuando aún quedaba la mitad del puente por recorrer y ha llegado hasta la última ronda de forma brillante. Sus lágrimas al acertar en la novena ronda han demostrado hasta qué punto está ilusionada con el “planazo” que le ha contado a Manel Fuentes.

En la última ronda, las dos respuestas con las que ha arriesgado las tenía muy claras desde el primer momento. Con la primera, que le ha hecho ganar los 5.000 euros ha sido, tenía en su mente la imagen de Katy Perry como primera cantante en viajar al espacio. Y la que le ha hecho ganar 20.000 euros ha sido gracias a una conversación durante el embarazo de su hermana: en la gestación, los embriones humanos tienen cola durante varias semanas.

Con el dinero en el bolsillo y sin tener muy claro el resto de respuestas, ha decidido plantarse para destinar el premio a una buena causa. Los 20.000 euros irán destinados íntegramente a crear una residencia de la tercera edad en un pueblo de Palencia, el de sus padres, evitando así que los mayores tengan que abandonar su hogar en la última etapa de sus vidas.

Antes de abandonar el plató, feliz y con la tranquilidad de no arrepentirse en el futuro, se ha lanzado un mensaje de orgullo a sí misma: “Nuria, lo has hecho bien. No tenías ni idea, te has plantado y no pasa nada, porque igual lo hubieras perdido”. ¡Revive este momento tan emotivo en el vídeo!