Alice Campello y Álvaro Morata se dan una tercera oportunidad: así han sido sus 10 años de relación

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven a apostar por su historia de amor. Cuando parecía que la ruptura anunciada a principios de 2026 era definitiva, el futbolista y la empresaria italiana han decidido darse una nueva oportunidad y retomar su matrimonio apenas cinco meses después de separarse.

La reconciliación supone un nuevo capítulo para una de las parejas más mediáticas del panorama social, que lleva casi una década compartiendo vida y formando una familia junto a sus cuatro hijos: los mellizos Alessandro y Leonardo, Edoardo y la pequeña Bella.

Tras superar varias crisis a lo largo de los años, ambos vuelven a demostrar que su vínculo sigue siendo más fuerte que las dificultades que han encontrado en el camino. En este artículo hacemos un repaso de su historia de amor, desde que se conocieron hasta la actualidad.

Alice Campello y Álvaro Morata | Gtres

Su primera aparición tras la conciliación

Aunque llevaban semanas intentando reconstruir su relación lejos del foco mediático, Álvaro Morata y Alice Campello ya no esconden su felicidad. La pareja ha protagonizado su primera aparición pública desde su reconciliación durante uno de los conciertos que Bad Bunny ofreció en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

En la imagen, ambos aparecen sonrientes y muy cómplices junto a sus amigos Jorge Resurrección, conocido como Koke, y Beatriz Espejel. Como era de esperar, el espectáculo reunió también a numerosos rostros conocidos que no quisieron perderse el paso del artista puertorriqueño por la capital.

Más allá de esta imagen, el reencuentro confirma que el futbolista y la empresaria siguen apostando por su matrimonio. En su día, Morata ya desmintió que la ruptura estuviera relacionada con terceras personas y explicó que la crisis respondía a problemas de entendimiento dentro de la pareja.

De hecho, fuentes cercanas al entorno del jugador aseguran que ambos habrían retomado su relación hace ya algún tiempo. La confirmación más clara, sin embargo, ha llegado de la propia Alice Campello. La influencer ha reaccionado públicamente a un vídeo compartido en Instagram que hablaba de ellos.

Alice Campello y Álvaro Morata | Gtres

Ha dejado un mensaje que se ha interpretado como la confirmación definitiva de esta nueva etapa junto a Morata: "Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariño de las personas que se alegran".

Cómo empezó su amor

La historia de Álvaro Morata y Alice Campello comenzó mucho antes de convertirse en una de las parejas más mediáticas del panorama internacional. Fue en 2015 cuando el futbolista, entonces jugador de la Juventus, descubrió el perfil de la joven italiana en redes sociales.

Una fotografía de ella fue suficiente para captar toda su atención. Morata dio el primer paso y le envió un mensaje privado a través de Instagram, pero, sin embargo, la respuesta no llegó de forma inmediata. De hecho, fue una situación de lo más inesperada la que acabó acercándolos.

Alice Campello y Álvaro Morata | Gtres

Tal y como contó Alice Campello durante su entrevista en el pódcast de Vicky Martín Berrocal, durante un vuelo a Milán coincidió con el sastre que confeccionaba la ropa de los jugadores de la Juventus. Al comentarle que Álvaro Morata le había escrito, el experto en moda aseguró que "si le respondes, os vais a casar".

La boda y familia

Tras sus primeros meses de relación, la pareja dio un paso decisivo a finales de 2016, cuando Álvaro Morata le pidió matrimonio a Alice Campello durante una función de El Mago Pop.

Fue allí donde se produjo uno de los momentos más recordados de su historia de amor: el ilusionista advirtió a la joven italiana con una frase que lo cambió todo: "Te van a hacer el mejor truco que has visto en tu vida", justo antes de que el futbolista apareciera para arrodillarse y pedirle matrimonio.

Alice Campello el día de su boda | Gtres

Meses después, en el verano de 2017, se dieron el sí quiero con una boda en Venecia, ciudad natal de la modelo, en una celebración que reunió a familiares y amigos. A partir de ahí, su historia dio paso a una familia numerosa, con la llegada de los gemelos Alessandro y Leonardo en 2018, seguidos de Edoardo en 2020, y completando con Bella en 2023.

Álvaro Morata el día de su boda | Gtres

Su primera ruptura

La historia de Álvaro y Alice también ha atravesado momentos delicados que marcaron un antes y un después en su relación. El último embarazo de la modelo fue muy difícil, ya que durante el parto sufrió graves complicaciones que requirieron una docena de transfusiones en quirófano y varios días de ingreso en la UCI antes de comenzar su recuperación.

Tras superar aquel episodio, la pareja parecía haber consolidado su vínculo, al menos de cara al exterior. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron diferencias que acabaron en su separación en el verano de 2024, tras ocho años de relación y cuatro hijos en común.

Alice Campello y Álvaro Morata | Gtres

En aquel momento, ambos anunciaron públicamente su ruptura a través de sus redes sociales, en dos comunicados en los que reconocían que, aunque seguían sintiendo cariño el uno por el otro, consideraban que lo mejor era tomar caminos separados. La noticia sorprendió al entorno y a sus seguidores, aunque la separación no fue definitiva.

Meses después, y tras un tiempo alejados, la pareja decidió reencontrarse y darse una segunda oportunidad, oficializando su reconciliación a comienzos de 2025 y retomando así su relación.

Alice Campello y Álvaro Morata | Gtres

La segunda ruptura

Tras retomar su relación a principios de 2025, Álvaro Morata y Alice Campello reconocieron públicamente que se habían echado de menos y que estaban dispuestos a volver a intentarlo.

Sin embargo, la estabilidad volvió a desaparecer y comenzaron a aparecer rumores de una nueva crisis que se confirmó a inicios de 2026. La pareja inició un proceso de distanciamiento que derivó en su segunda ruptura, con la cual se empezaron a mover los papeles de divorcio.

Alice Campello y Álvaro Morata | Gtres

Pese a ello, el fuerte vínculo que les une, especialmente por sus cuatro hijos en común, siguió siendo un punto de conexión constante entre ambos que seguro les ha propiciado un nuevo acercamiento, abriendo la puerta a esta segunda reconciliación y tercera oportunidad a su historia de amor.

Alice y Álvaro han demostrado que una relación, pese a los obstáculos, sigue girando en torno al amor y a la familia. Así pues, desde Novamás les deseamos lo mejor en su reconciliación y que sean muy felices juntos.