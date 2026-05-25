Cena perfecta en 20 minutos: Rollitos de jamón rellenos de huevo de Karlos Arguiñano

Un plato muy rico que te salvará de pasar mucho tiempo preparando la receta en tu cocina. Así se elabora el rollito de jamón relleno de huevo.

Ingredientes (4 p.):

16 lonchas de jamón cocido

8 huevos

20 g de espinacas

2 lonchas gruesas de queso cheddar (100 g)

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

Elaboración:

Calienta 8-10 cucharadas de agua en una sartén, introduce las espinacas y cuécelas durante 2-3 minutos. Escúrrelas con ayuda de un colador. Pícalas finamente y resérvalas.

Cuece las espinacas | antena3.com

Corta el queso en dados pequeños. Resérvalos.

Para hacer el revuelto, calienta 2 cucharadas de aceite en una sartén. Casca los huevos en un bol y sazónalos. Introduce las espinacas y los daditos de queso. Sazona y mezcla bien. Vierte todo a la sartén y cocina a fuego suave removiendo con una cuchara de madera hasta que cuaje y quede cremoso.

Enrolla los rollitos | antena3.com

Extiende una cucharada de aceite en una fuente de horno con ayuda de una brocha. Para hacer los rollitos, pon 1/8 parte del revuelto en uno de los extremos de una loncha de jamón y enróllalo. Pon el rollito en la fuente y repite la operación con el resto de los rollitos. Píntalos con aceite por encima. Gratínalos en el horno durante 2-3 minutos, hasta que se dore el jamón. Antes de emplatar, píntalos con el juguito que ha quedado en la fuente.

Sirve 2 rollitos en cada plato y decora con una hoja de perejil.

Consejo:

Evita rellenar demasiado los rollitos. Si pones mucho queso o relleno líquido, se desbordará demasiado al fundirse.