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Cena perfecta en 20 minutos: Rollitos de jamón rellenos de huevo de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano ha preparado una receta que lo mismo sirve como aperitivo que como segundo y es un plato muy fácil de preparar y delicioso. Descubre cómo elabora un rollito de jamón cocido y huevo.

Rollitos de jamón rellenos de huevo de Karlos Arguiñano

Cena perfecta en 20 minutos: Rollitos de jamón rellenos de huevo de Karlos Arguiñano

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Carmen Pardo
Publicado:

Un plato muy rico que te salvará de pasar mucho tiempo preparando la receta en tu cocina. Así se elabora el rollito de jamón relleno de huevo.

Ingredientes (4 p.):

  • 16 lonchas de jamón cocido
  • 8 huevos
  • 20 g de espinacas
  • 2 lonchas gruesas de queso cheddar (100 g)
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • perejil

Elaboración:

Calienta 8-10 cucharadas de agua en una sartén, introduce las espinacas y cuécelas durante 2-3 minutos. Escúrrelas con ayuda de un colador. Pícalas finamente y resérvalas.

Cuece las espinacas
Cuece las espinacas | antena3.com

Corta el queso en dados pequeños. Resérvalos.

Para hacer el revuelto, calienta 2 cucharadas de aceite en una sartén. Casca los huevos en un bol y sazónalos. Introduce las espinacas y los daditos de queso. Sazona y mezcla bien. Vierte todo a la sartén y cocina a fuego suave removiendo con una cuchara de madera hasta que cuaje y quede cremoso.

Enrolla los rollitos
Enrolla los rollitos | antena3.com

Extiende una cucharada de aceite en una fuente de horno con ayuda de una brocha. Para hacer los rollitos, pon 1/8 parte del revuelto en uno de los extremos de una loncha de jamón y enróllalo. Pon el rollito en la fuente y repite la operación con el resto de los rollitos. Píntalos con aceite por encima. Gratínalos en el horno durante 2-3 minutos, hasta que se dore el jamón. Antes de emplatar, píntalos con el juguito que ha quedado en la fuente.

Sirve 2 rollitos en cada plato y decora con una hoja de perejil.

Consejo:

Evita rellenar demasiado los rollitos. Si pones mucho queso o relleno líquido, se desbordará demasiado al fundirse.

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