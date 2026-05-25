Para cualquier situación
Cena perfecta en 20 minutos: Rollitos de jamón rellenos de huevo de Karlos Arguiñano
Karlos Arguiñano ha preparado una receta que lo mismo sirve como aperitivo que como segundo y es un plato muy fácil de preparar y delicioso. Descubre cómo elabora un rollito de jamón cocido y huevo.
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Un plato muy rico que te salvará de pasar mucho tiempo preparando la receta en tu cocina. Así se elabora el rollito de jamón relleno de huevo.
Ingredientes (4 p.):
- 16 lonchas de jamón cocido
- 8 huevos
- 20 g de espinacas
- 2 lonchas gruesas de queso cheddar (100 g)
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- perejil
Elaboración:
Calienta 8-10 cucharadas de agua en una sartén, introduce las espinacas y cuécelas durante 2-3 minutos. Escúrrelas con ayuda de un colador. Pícalas finamente y resérvalas.
Corta el queso en dados pequeños. Resérvalos.
Para hacer el revuelto, calienta 2 cucharadas de aceite en una sartén. Casca los huevos en un bol y sazónalos. Introduce las espinacas y los daditos de queso. Sazona y mezcla bien. Vierte todo a la sartén y cocina a fuego suave removiendo con una cuchara de madera hasta que cuaje y quede cremoso.
Extiende una cucharada de aceite en una fuente de horno con ayuda de una brocha. Para hacer los rollitos, pon 1/8 parte del revuelto en uno de los extremos de una loncha de jamón y enróllalo. Pon el rollito en la fuente y repite la operación con el resto de los rollitos. Píntalos con aceite por encima. Gratínalos en el horno durante 2-3 minutos, hasta que se dore el jamón. Antes de emplatar, píntalos con el juguito que ha quedado en la fuente.
Sirve 2 rollitos en cada plato y decora con una hoja de perejil.
Consejo:
Evita rellenar demasiado los rollitos. Si pones mucho queso o relleno líquido, se desbordará demasiado al fundirse.
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