Muere el luchador de MMA Hrishikesh Koloth por el ataque de un oso negro

Hrishikesh Koloth, peleador de Artes Marciales Mixtas que soñaba con llegar algún día a la UFC, ha sido identificado como la víctima mortal del ataque de un oso negro ocurrido el pasado 8 de mayo en Saskatchewan (Canadá).

El joven, de 27 años y originario de Kerala (India), trabajaba como técnico subcontratado en un yacimiento de exploración de uranio situado cerca del lago Nordbye cuando fue atacado por el animal.

Según informaron las autoridades y la empresa UraniumX Discovery Corp., un civil que se encontraba en la zona logró disparar y abatir al oso, aunque no pudo evitar la muerte del deportista.

El sueño de llegar a la UFC

La noticia ha causado una gran conmoción en el entorno de las MMA. Koloth practicaba artes marciales mixtas desde hacía más de una década y se había trasladado a Canadá en 2023 con el objetivo de impulsar su carrera deportiva.

"El sueño de Hrishikesh era pelear, por eso vino a Canadá. Quería pelear en la UFC", explicó su hermano Arjun en declaraciones recogidas por CBC News.

El luchador entrenaba en el gimnasio Skoden Martial Arts de Penticton, donde era considerado una de las grandes promesas del equipo.

"No debería haber sido así"

Su hermano también relató cómo recibió la noticia de la tragedia: "No debería haber sido así. Un agente de la RCMP vino a mi puerta, tocó y me informó que su hermano había fallecido en Saskatchewan", lamentó.

La muerte de Koloth pone un abrupto final a la historia de un joven que había dejado su país para perseguir el sueño de convertirse en profesional de las MMA y competir algún día en la principal organización del mundo, la UFC.

Este es el cuarto incidente mortal con un oso en la historia registrada de Saskatchewan. El último ocurrió en 2020, cuando una mujer de 44 años murió cerca de la cabaña de su familia al norte de Buffalo Narrows.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.