Para 4 personas
Salmorejo de remolacha y cerezas, de Arguiñano: "Con un punto de sabor y color interesante"
Arguiñano ha elaborado una versión original y con un toque diferente del típico salmorejo cordobés: lleva remolacha y cerezas y está increíblemente bueno.
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Para el salmorejo, utiliza un pan rústico con buena miga, preferiblemente del día anterior. Evita panes de molde o industriales.
Además, Karlos Arguiñano aconseja usar tomates rama o pera que estén muy maduros y de temporada. Son los que aportan mejor color, y equilibrio entre dulzor y acidez.
Ingredientes, para 4 personas
- ½ kg de tomate pera
- 1 remolacha cocida
- 20 cerezas
- 100 g de miga de pan
- 1 diente de ajo
- 4 huevos de codorniz
- 30 g de pistachos pelados y tostados
- Vinagre
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Pon a cocer los huevos de codorniz en una cazuela con agua. Deja que hiervan durante 5 minutos. Pela y resérvalos.
Retira los rabitos de los tomates, trocéalos y ponlos en el vaso de la batidora. Tritura. Pela y pica el ajo y añádelo. Deshuesa 12 cerezas y agrégalas.
Incorpora la remolacha y la miga de pan, troceadas. Añade una pizca de sal, un buen chorro de aceite y un chorrito de vinagre. Tritura hasta conseguir una crema fina. Deja que se enfríe en el frigorífico.
Sirve el salmorejo en platos hondos y coloca en cada plato 1 huevo de codorniz abierto por la mitad, 2 cerezas deshuesadas abiertas y unos pistachos. Moja el plato con un hilo de aceite y decora con perejil.
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