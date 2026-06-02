Salmorejo de remolacha y cerezas, de Arguiñano: "Con un punto de sabor y color interesante"

Para el salmorejo, utiliza un pan rústico con buena miga, preferiblemente del día anterior. Evita panes de molde o industriales.

Además, Karlos Arguiñano aconseja usar tomates rama o pera que estén muy maduros y de temporada. Son los que aportan mejor color, y equilibrio entre dulzor y acidez.

Ingredientes, para 4 personas

½ kg de tomate pera

1 remolacha cocida

20 cerezas

100 g de miga de pan

1 diente de ajo

4 huevos de codorniz

30 g de pistachos pelados y tostados

Vinagre

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Salmorejo de remolacha y cerezas | antena3.com

Elaboración

Pon a cocer los huevos de codorniz en una cazuela con agua. Deja que hiervan durante 5 minutos. Pela y resérvalos.

Retira los rabitos de los tomates, trocéalos y ponlos en el vaso de la batidora. Tritura. Pela y pica el ajo y añádelo. Deshuesa 12 cerezas y agrégalas.

Retira los rabitos de los tomates, trocéalos y ponlos en el vaso de la batidora | antena3.com

Incorpora la remolacha y la miga de pan, troceadas. Añade una pizca de sal, un buen chorro de aceite y un chorrito de vinagre. Tritura hasta conseguir una crema fina. Deja que se enfríe en el frigorífico.

Incorpora la remolacha y la miga de pan, troceadas | antena3.com

Sirve el salmorejo en platos hondos y coloca en cada plato 1 huevo de codorniz abierto por la mitad, 2 cerezas deshuesadas abiertas y unos pistachos. Moja el plato con un hilo de aceite y decora con perejil.

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