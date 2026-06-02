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Salmorejo de remolacha y cerezas, de Arguiñano: "Con un punto de sabor y color interesante"

Arguiñano ha elaborado una versión original y con un toque diferente del típico salmorejo cordobés: lleva remolacha y cerezas y está increíblemente bueno.

Salmorejo de remolacha y cerezas, de Arguiñano: "Con un punto de sabor y color interesante"

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Para el salmorejo, utiliza un pan rústico con buena miga, preferiblemente del día anterior. Evita panes de molde o industriales.

Además, Karlos Arguiñano aconseja usar tomates rama o pera que estén muy maduros y de temporada. Son los que aportan mejor color, y equilibrio entre dulzor y acidez.

Ingredientes, para 4 personas

  • ½ kg de tomate pera
  • 1 remolacha cocida
  • 20 cerezas
  • 100 g de miga de pan
  • 1 diente de ajo
  • 4 huevos de codorniz
  • 30 g de pistachos pelados y tostados
  • Vinagre
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Salmorejo de remolacha y cerezas
Ingredientes Salmorejo de remolacha y cerezas | antena3.com

Elaboración

Pon a cocer los huevos de codorniz en una cazuela con agua. Deja que hiervan durante 5 minutos. Pela y resérvalos.

Retira los rabitos de los tomates, trocéalos y ponlos en el vaso de la batidora. Tritura. Pela y pica el ajo y añádelo. Deshuesa 12 cerezas y agrégalas.

Retira los rabitos de los tomates, trocéalos y ponlos en el vaso de la batidora
Retira los rabitos de los tomates, trocéalos y ponlos en el vaso de la batidora | antena3.com

Incorpora la remolacha y la miga de pan, troceadas. Añade una pizca de sal, un buen chorro de aceite y un chorrito de vinagre. Tritura hasta conseguir una crema fina. Deja que se enfríe en el frigorífico.

Incorpora la remolacha y la miga de pan, troceadas
Incorpora la remolacha y la miga de pan, troceadas | antena3.com

Sirve el salmorejo en platos hondos y coloca en cada plato 1 huevo de codorniz abierto por la mitad, 2 cerezas deshuesadas abiertas y unos pistachos. Moja el plato con un hilo de aceite y decora con perejil.

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