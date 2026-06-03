Los empresarios catalanes, sobre el discurso de Feijóo en Barcelona: "Les importa una higa lo de Ábalos, Aldama, la mujer de Sánchez, el hermano..."

Numerosos empresarios catalanes han expresado su disconformidad con el discurso de Alberto Núñez Feijóo en el Círculo de Economía de Cataluña, considerando "demasiado duro" el tono empleado por el presidente del Partido Popular.

"Estuvo duro, sí"

Luis Conde, empresario catalán de dilatada carrera, confiesa que la intervención de Feijóo sí fue de su agrado, admitiendo también su contundencia, y al mismo tiempo haciendo un reproche al líder de los populares: "Le faltó un poco de empatía con los catalanes, algún guiño (...) Un poco más de cariño".

Sobra las críticas Conde advertía que haga lo que haga el político, le van a llover: "Cuando está duro, le critican por un lado, y cuando está blando, los de Vox se le echan encima. Estuvo en una posición muy presidencialista".

Un "elefante" sin identificar

"Lo de la moción de censura está pasado"

Feijóo rechazaba recurrir a "atajos" ni tener intención alguna de "remover conciencias; tampoco o buscar "favores" que queden a deber, ni lo contrario. Emplazaba a devolver la decencia a España "con ayuda o sin ella", palabras que sonaban a reto a los oyentes, para disuadir a Junts sobre la moción de censura. Sin embargo la respuesta del empresario a este tema ha sido igual de contundente:

"Lo de la moción de censura ya está pasado. (…) Es que va a ir sin ayuda. Ya le han dicho del PNV que no, y la respuesta de Junts fue obvia: 'Ven a pedirlo a Waterloo'", decía .

Una de las expresiones que empleó el líder de la oposición sumió en el desconcierto a los empresarios que le escuchaban, que no sabían a qué "elefante en la habitación" se refería entre los principales temas que copan la actualidad política. ¿Corrupción, moción de censura, Junts?: "Yo supuse que era la moción de censura", afirmaba Conde.

"Les importa una higa"

No se han quedado exentos de crítica los empresarios. Desde el PP les acusan de elevar sus quejas a los de Feijóo, y posteriormente acaban "secundando a Pedro Sánchez".

El empresario rechaza rotundamente esos argumentos recordando que el principal motivo del encuentro es la economía y "cuando uno está en una fiesta, está contento", decía a propósito de los buenos resultados y momentos que viven la mayoría de los empresarios catalanes y muchos otros españoles.

"A estos empresarios les importa una higa lo de Ábalos, lo de Aldama, lo de la mujer de Sánchez, lo del hermano de Sánchez, lo del hermano de Ayuso (...) Esto está en otro lado, ellos están centrados en la economía; y como la economía va bien, lo único que te pueden decir que están en contra de los impuestos, y los impuestos se han de pagar. Yo tengo una familia numerosa y estoy aquí, me podría haber ido a Madrid a vivir con menos impuestos, pero me compensa estar en Barcelona, me compensa pagar impuestos y lucharé al máximo para que los impuestos en este país se reduzcan", sentenciaba.

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