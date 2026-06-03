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Todas las exclusivas que ha dejado Enrique Riquelme en su visita a El Hormiguero

El candidato a la presidencia del Real Madrid ha hecho de su paso por el programa uno de los pilares más fuertes de su campaña.

"Rodri jugará en el Real Madrid": la primera gran promesa de Enrique Riquelme en El Hormiguero

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Enrique Riquelme ha visitado El Hormiguero para presentar su candidatura a la presidencia del Real Madrid y explicar los pilares de su proyecto. En una conversación cercana, ha desgranado algunas de sus propuestas más ambiciosas y su hoja de ruta para afrontar los retos del club en los próximos años.

El empresario ha convertido su paso por el programa en todo un acto de campaña con promesas y afirmaciones que darán que hablar. Desde fichajes ilusionantes, hasta un nuevo organigrama interno en el club.

Un cambio en la estructura

Enrique ha afirmado que el modelo de Florentino Pérez está anticuado y ha asegurado que creará un nuevo sistema de organización en la que todo girará entorno a una dirección deportiva que encabezará gente como Raúl González Blanco o Fernando Hierro.

De hecho, ha revelado que la "línea roja" que le hico terminar de decidirse de hacer oposición al actual presidente fueron los rumores de que este quería vender parte del club y convertir al Real Madrid en una sociedad anónima.

Fichajes ilusionantes

Sin duda, uno de los aspectos más comentados de su campaña ha sido la promesa de los fichajes. Enrique ha confirmado los rumores sobre la posible incorporación de Rodri Hernández y ha dado el bombazo de que Haaland jugará en el club blanco si él gana estas elecciones.

De hecho, tal es su convicción, que incluso ha mostrado un acta notarial en directo en la que ha firmado que, en caso de incumplir una sola de sus promesas electorales, pagará el 100% de las cuotas de los socios.

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