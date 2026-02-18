Antena3
Mejores momentos | 18 de febrero

Luis resuelve el panel de velocidad enigmático y consigue ganar 500€

El madrileño ha conseguido descubrir, en el segundo panel de velocidad, el animal invertebrado.

3_PanelLuis

Luis resuelve panel de velocidad enigmático

Adrián Moreno
Publicado:

Luis se ha convertido en el segundo concursante del programa de hoy en resolver un panel por 500€, gracias a ser el más ágil en el panel de velocidad en dos ocasiones y descubrir la palabra enigmática.

Tras resolver el primer panel, ha fallado la respuesta al confundir el camaleón con el animal invertebrado que se camufla. Sin embargo, gracias al segundo panel y a la pista de los tentáculos, ha adivinado que el pulpo era el animal que buscaba.

Con los 200€ de los paneles de velocidad y los 300€ de adivinar la palabra enigmática, ha conseguido un total de 500€ para resarcirse de unas tiradas en la ruleta que siempre acababan en la ‘quiebra’.

