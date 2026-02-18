Mejores momentos | 18 de febrero
Luis resuelve el panel de velocidad enigmático y consigue ganar 500€
El madrileño ha conseguido descubrir, en el segundo panel de velocidad, el animal invertebrado.
Luis se ha convertido en el segundo concursante del programa de hoy en resolver un panel por 500€, gracias a ser el más ágil en el panel de velocidad en dos ocasiones y descubrir la palabra enigmática.
Tras resolver el primer panel, ha fallado la respuesta al confundir el camaleón con el animal invertebrado que se camufla. Sin embargo, gracias al segundo panel y a la pista de los tentáculos, ha adivinado que el pulpo era el animal que buscaba.
Con los 200€ de los paneles de velocidad y los 300€ de adivinar la palabra enigmática, ha conseguido un total de 500€ para resarcirse de unas tiradas en la ruleta que siempre acababan en la ‘quiebra’.
