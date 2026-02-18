La muerte de Victoria Jones supuso un verdadero impacto en la industria del entretenimiento. La hija de Tommy Lee Jones, que había aparecido en varias de sus películas, falleció el 1 de enero a los 34 años.

Por aquel entonces, todo apuntaba a una sobredosis; sin embargo, hasta la fecha, la causa oficial de la muerte no había sido revelada.

Tommy Lee Jones junto a su hija Victoria en 2017 | Getty Images

Ha sido la Oficina del Médico Forense Jefe de San Francisco la que ha dado la noticia a EW, confirmando que murió por los "efectos tóxicos de la cocaína" en lo que han determinado como un "accidente".

Así pues, las hipótesis sobre los acontecimientos del 1 de enero han resultado ser ciertas. Victoria Jones fue declarada muerta en cuanto llegaron los bomberos, tras una llamada de emergencia por parte del Hotel Farimont de San Francisco a las 2:52 am.

El actor Tommy Lee Jones, y su hija Victoria Jones | EFE

La vida de Victoria estuvo marcada por polémicas, llevando a su padre a pedir la tutela años atrás.

La familia y el círculo cercano sigue llorando la muerte, ahora ya clarificada, y Tommy Lee Jones ha mantenido desde entonces un perfil bajo, alejado de los focos.