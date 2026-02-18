VICTORIA JONES
La hija de Tommy Lee Jones murió por una "infección de cocaína" a los 34 años
Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones, falleció a los 34 años el pasado 1 de enero. Ahora, más de dos meses después, se ha hecho pública la causa de la muerte.
La muerte de Victoria Jones supuso un verdadero impacto en la industria del entretenimiento. La hija de Tommy Lee Jones, que había aparecido en varias de sus películas, falleció el 1 de enero a los 34 años.
Por aquel entonces, todo apuntaba a una sobredosis; sin embargo, hasta la fecha, la causa oficial de la muerte no había sido revelada.
Ha sido la Oficina del Médico Forense Jefe de San Francisco la que ha dado la noticia a EW, confirmando que murió por los "efectos tóxicos de la cocaína" en lo que han determinado como un "accidente".
Así pues, las hipótesis sobre los acontecimientos del 1 de enero han resultado ser ciertas. Victoria Jones fue declarada muerta en cuanto llegaron los bomberos, tras una llamada de emergencia por parte del Hotel Farimont de San Francisco a las 2:52 am.
La vida de Victoria estuvo marcada por polémicas, llevando a su padre a pedir la tutela años atrás.
La familia y el círculo cercano sigue llorando la muerte, ahora ya clarificada, y Tommy Lee Jones ha mantenido desde entonces un perfil bajo, alejado de los focos.
