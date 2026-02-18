Receta fácil y sencilla de Karlos Arguiñano: pollo al curry con coles salteadas

Los compuestos amargos de las coles de Bruselas se concentran en el centro. Corta las coles por la mitad para liberar estos sabores durante la cocción y permitir que el calor penetre mejor.

Ingredientes, para 4 personas

800 g de pechuga de pollo

16 coles de Bruselas

1 cebolla

1 zanahoria

1 penca de apio

400 ml de salsa de tomate

300 ml de caldo de pollo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

1 cucharadita de curry en polvo

1 cucharadita de tomillo seco

1 cucharadita de orégano seco

2 cucharadas de perejil fresco picado

Perejil para decorar

Ingredientes Pollo al curry con coles salteadas | antena3.com

Elaboración

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Corta las pechugas en dados grandes, salpimiéntalos y sofríelos a fuego vivo en la tartera, hasta que cojan color (es recomendable hacerlo en dos tandas para que se doren bien). Retira y reserva el pollo en un plato.

Retira y reserva el pollo en un plato | antena3.com

Pela la cebolla y la zanahoria, retira los hilos del apio. Trocea y pon todo en el vaso de la picadora. Pica bien fino. Añade dos cucharadas más de aceite a la tartera donde has cocinado el pollo e introduce las hortalizas. Sazona y deja que se pochen durante 6-8 minutos. Añade el curry, el tomillo, el orégano y el perejil picado. Vierte la salsa de tomate y el caldo de pollo. Cocina a fuego suave durante 30 minutos aproximadamente, hasta que la salsa coja cuerpo. Incorpora el pollo y sigue cocinando durante 5-8 minutos más.

Vierte la salsa de tomate y el caldo de pollo | antena3.com

Retira las hojas exteriores de las coles y ponlas a cocer en una cazuela con agua (que cubra) durante 12 minutos aproximadamente. Corta las coles por la mitad y saltéalas a fuego vivo en una sartén con 2-3 cucharadas de aceite, hasta que cojan color.

Saltéalas a fuego vivo | antena3.com

Sirve el pollo al curry en 4 platos y acompaña con las coles salteadas. Decora con perejil.