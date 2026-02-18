Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Receta fácil y sencilla de Karlos Arguiñano: pollo al curry con coles salteadas

Arguiñano ha elaborado esta receta, tan saludable como fácil de preparar, con un extra de sabor que le otorga con el curry.

Receta fácil y sencilla de Karlos Arguiñano: pollo al curry con coles salteadas

Receta completa de pollo al curry con coles salteadas

Publicidad

Los compuestos amargos de las coles de Bruselas se concentran en el centro. Corta las coles por la mitad para liberar estos sabores durante la cocción y permitir que el calor penetre mejor.

Ingredientes, para 4 personas

  • 800 g de pechuga de pollo
  • 16 coles de Bruselas
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 1 penca de apio
  • 400 ml de salsa de tomate
  • 300 ml de caldo de pollo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • 1 cucharadita de curry en polvo
  • 1 cucharadita de tomillo seco
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado
  • Perejil para decorar
Ingredientes Pollo al curry con coles salteadas
Ingredientes Pollo al curry con coles salteadas | antena3.com

Elaboración

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Corta las pechugas en dados grandes, salpimiéntalos y sofríelos a fuego vivo en la tartera, hasta que cojan color (es recomendable hacerlo en dos tandas para que se doren bien). Retira y reserva el pollo en un plato.

Retira y reserva el pollo en un plato
Retira y reserva el pollo en un plato | antena3.com

Pela la cebolla y la zanahoria, retira los hilos del apio. Trocea y pon todo en el vaso de la picadora. Pica bien fino. Añade dos cucharadas más de aceite a la tartera donde has cocinado el pollo e introduce las hortalizas. Sazona y deja que se pochen durante 6-8 minutos. Añade el curry, el tomillo, el orégano y el perejil picado. Vierte la salsa de tomate y el caldo de pollo. Cocina a fuego suave durante 30 minutos aproximadamente, hasta que la salsa coja cuerpo. Incorpora el pollo y sigue cocinando durante 5-8 minutos más.

Vierte la salsa de tomate y el caldo de pollo
Vierte la salsa de tomate y el caldo de pollo | antena3.com

Retira las hojas exteriores de las coles y ponlas a cocer en una cazuela con agua (que cubra) durante 12 minutos aproximadamente. Corta las coles por la mitad y saltéalas a fuego vivo en una sartén con 2-3 cucharadas de aceite, hasta que cojan color.

Saltéalas a fuego vivo
Saltéalas a fuego vivo | antena3.com

Sirve el pollo al curry en 4 platos y acompaña con las coles salteadas. Decora con perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Aves

Publicidad

Programas

Receta fácil y sencilla de Karlos Arguiñano: pollo al curry con coles salteadas

Receta fácil y sencilla de Karlos Arguiñano: pollo al curry con coles salteadas

'El Bigotes' con Susanna Griso.

Álvaro Pérez, conocido como 'el bigotes' rompe su silencio desde la cárcel: "Cuando entré en el calabozo me hice pis encima y estuve 3 días meado"

Prohibición burka y niqab

Susanna Griso, sobre la prohibición del burka y el niqab en España: "¡Son antónimos! ¡Libertad y burka son antónimos!"

Así funciona la figura de 'alumno observador' para frenar el bullying: "Algunos nos ven como chivatos"
Acoso escolar

Así funciona la figura de 'alumno observador' para frenar el bullying: "Algunos nos ven como chivatos"

Piden la dimisión del ministro Marlaska.
Investigación

El sindicato de Policía Nacional reprocha al ministro Marlaska que no cesara fulminantemente al DAO acusado de violación

"El reto va a ser sobrevivir a este programa": los concursantes, al límite, en El Desafío
El viernes a las 22:00 horas

"El reto va a ser sobrevivir a este programa": los concursantes, al límite, en El Desafío

Superar la apnea, un escapismo con hielo o los rodillos en equilibrio, esta semana los concursantes pondrán a prueba sus límites en El Desafío, no te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

“No me ha hecho un masaje en su vida”: la tensión aumenta en la caravana de los Sánchez Saborido
Avance | El Capitán en Japón

“No me ha hecho un masaje en su vida”: la tensión aumenta en la caravana de los Sánchez Saborido

Los cuatro miembros de la familia discuten quién da los mejores masajes y quién siempre se escaquea de hacerlos.

Bolaño, Beni, DAO Policía

Elisa Beni y Toni Bolaño, enfrentados por la presunta violación del jefe de la Policía: "Marlaska no tiene control sobre su Ministerio"

¿Quién despilfarra más dinero? Trancas y Barrancas ponen a prueba la sinceridad de Los Chunguitos

¿Quién despilfarra más dinero? Trancas y Barrancas ponen a prueba la sinceridad de Los Chunguitos

Emiliano García-Page en El Hormiguero

Esta noche, Emiliano García-Page analizará la actualidad política en El Hormiguero

Publicidad