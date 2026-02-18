Antena3
PROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 18 de febrero

La mala suerte de Fede con el ‘se lo doy’ en hasta cuatro ocasiones

El concursante del atril amarillo ha perdido más de 1.000€ tras caer hasta en cuatro ocasiones en el ‘se lo doy’.

1_Selodoy

Fede cae en el 'se lo doy' en hasta cuatro ocasiones

Adrián Moreno
Publicado:

No está siendo el mejor día de Fede tirando de la ruleta, ya que, pese a acumular grandes cantidades de dinero al repetir consonantes, ha tenido que repartir más de 1.000€ entre Luis y Noelia.

A pesar de saber la respuesta del panel, Fede no dejaba de intentar tirar en busca de resarcirse económicamente de las pérdidas que acumulaba, pero cada vez que intentaba una nueva tirada volvía a caer en la misma casilla.

Con rostro de desesperación, Fede hacía que sus compañeros, sin tirar en ningún momento de la ruleta, se lucraran económicamente con sus fallos, a expensas de que él cayera en una ‘quiebra’ o ‘pierde turno’ para resolver el panel.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Programas

