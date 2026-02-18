El viernes a las 22:00 horas
"El reto va a ser sobrevivir a este programa": los concursantes, al límite, en El Desafío
Superar la apnea, un escapismo con hielo o los rodillos en equilibrio, esta semana los concursantes pondrán a prueba sus límites en El Desafío, no te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.
En el ecuador de la temporada y con un ranking general muy ajustado, los concursantes de El Desafío darán el máximo en sus próximos retos.
Enfrentarse a un escapismo con hielo, pasar una pasarela de rodillos gigantes, interpretar una coreografía al cubo o la temida apnea son los retos a los qe se enfrentan los cocho valientes en el séptimo programa.
"El reto va a ser sobrevivir a este programa" ha afirmado Eduardo Navarrete ante la complejidad de la prueba. Descubre todo un espectáculo en la séptima gala de El Desafío, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.
