Guerra abierta en Vigo: Amenazas de muerte, armas y un "rey" en el punto de mira

“Llámame por teléfono en 10 minutos y dime tú dónde tenemos que encontrarnos”. “En el momento que te vea te voy a reventar los huesos”. Son las frases que han hecho saltar todas las alarmas en Vigo. Mensajes directos, tono desafiante y armas exhibidas ante la cámara. El conflicto entre dos clanes gitanos históricos —los Zamoranos y los Morones— vuelve a escalar y preocupa tanto a vecinos como a las autoridades.

La raíz del conflicto se remonta a 2015, cuando ambos grupos protagonizaron una fuerte disputa por el control de los mercadillos ambulantes de la zona. Desde entonces, la tensión ha sido intermitente, pero nunca desapareció del todo.

Sinaí Jiménez, 'el rey de los gitanos', en el centro del conflicto

En el centro de la polémica se encuentra Sinaí Jiménez, conocido en su entorno como “el rey de los gitanos”, figura que habría consolidado el control de esos mercadillos tras aquella trifulca.

Ahora, el foco apunta a su propio tío, apodado 'El Molina', identificado como una escisión del clan de los Morones. Según el entorno de Sinaí, el trasfondo sería una lucha por el liderazgo: una batalla por el “trono” que podría reabrir heridas del pasado.

"Lárgate, no queremos saber nada de nadie"

Nuestro compañero Miguel Ángel Silva se ha desplazado hasta el barrio de Lavadores, donde supuestamente reside el patriarca que aparece en los vídeos. En esa vivienda viven algunas de las personas que se ven portando catanas y pistolas en las grabaciones difundidas. Nuestro equipo intentó recabar su versión, pero la reacción fue de rechazo absoluto: “¿Qué le vas a hacer tú? ¿Por qué os metéis? ¿Sois policías? (…) Lárgate, no nos pongas de mala hostia, no queremos saber nada de nadie”. Nadie quiso hablar ante las cámaras.

Tras la publicación de los vídeos y ante la contundencia de las amenazas, se habría incrementado la presencia policial en la zona para evitar un posible enfrentamiento.

Mientras tanto, la ciudad observa con inquietud cómo un conflicto interno, marcado por viejas rencillas y luchas de poder, vuelve a colocar a Vigo en el foco. La pregunta es inevitable: ¿estamos ante un simple cruce de amenazas o el preludio de algo más grave?

