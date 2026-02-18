Elisa Beni y Toni Bolaño, enfrentados por la presunta violación del jefe de la Policía: "Marlaska no tiene control sobre su Ministerio"

La gravedad de la querella interpuesta por la presunta víctima se ha llevado por delante a José Ángel González, jefe de la Policía Nacional, que dimitía la tarde de este martes 17 de febrero. Ya la mañana del miércoles 18 se hacía público que el Ministerio del Interior ha cesado de todas sus funciones al comisario Óscar San Juan, mano derecha del DAO del cuerpo, por supuestas coacciones a la víctima para que no trascendiera nada de lo ocurrido.

"Se armó una burbuja"

Todo apunta a que el entorno de González habría blindado al máximo mando de la Policía Nacional, para que la información no llegara hasta los pasillos del Ministerio que encabeza Fernando Grande- Marlaska. Así opina el periodista Toni Bolaño: "Ahí se armó una burbuja alrededor del DAO para que nadie supiera nada".

Efímero control ministerial

"Entonces Marlaska no tiene control sobre su Ministerio (...) Sabemos que no lo ha tenido casi nunca, pero bueno", decía la también periodista Elisa Beni, que daba pie para que el debate en plató se tensara. Bolaño respondía con una alusión al Partido Popular y a Rodrigo Rato: "Tampoco lo tenía entonces Aznar sobre su ministro de Economía".

Respecto a la reacción del Partido Popular Bolaño además apuntaba a que el acalde de Móstoles, que recientemente también ha recibido acusaciones de una excompañera por acoso sexual y laboral: "Sigue en su cargo, ¿no?".

