A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todos los secretos del amor prohibido entre Mariví y Luis Miguel Dominguín
Treinta años después de su muerte, recordamos a Mariví Dominguín, la mujer que protagonizó uno de los romances más polémicos de nuestro país con su primo, el torero Luis Miguel Dominguín. Hoy, uno de sus mejores amigos, Rubén Domínguez, nos cuenta todo sobre una villa llena de luces y sombras.
Mariví Dominguín fue uno de los nombres más repetidos durante los años 60 y 70. Su romance con su primo, el torero Luis Miguel Dominguín, que en ese momento estaba con Lucía Bosé, estalló en titulares.
El escandaloso romance convirtió a Mariví en enemiga acérrima de la familia Bosé. Tanto que Lucía llegó a presentarse con una escopeta para prenderle fuego a la villa en la que se encontraba la pareja de primos.
Hoy, recibimos en plató a Rubén Domínguez, uno de los mejores amigos de Mariví Dominguín, para descubrir todo sobre el polémico romance. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00h en Antena 3!
