Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todos los secretos del amor prohibido entre Mariví y Luis Miguel Dominguín

Mariví Dominguín fue uno de los nombres más repetidos durante los años 60 y 70. Su romance con su primo, el torero Luis Miguel Dominguín, que en ese momento estaba con Lucía Bosé, estalló en titulares.

El escandaloso romance convirtió a Mariví en enemiga acérrima de la familia Bosé. Tanto que Lucía llegó a presentarse con una escopeta para prenderle fuego a la villa en la que se encontraba la pareja de primos.

