Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todos los secretos del amor prohibido entre Mariví y Luis Miguel Dominguín

Treinta años después de su muerte, recordamos a Mariví Dominguín, la mujer que protagonizó uno de los romances más polémicos de nuestro país con su primo, el torero Luis Miguel Dominguín. Hoy, uno de sus mejores amigos, Rubén Domínguez, nos cuenta todo sobre una villa llena de luces y sombras.

cebo

Publicidad

Mariví Dominguín fue uno de los nombres más repetidos durante los años 60 y 70. Su romance con su primo, el torero Luis Miguel Dominguín, que en ese momento estaba con Lucía Bosé, estalló en titulares.

El escandaloso romance convirtió a Mariví en enemiga acérrima de la familia Bosé. Tanto que Lucía llegó a presentarse con una escopeta para prenderle fuego a la villa en la que se encontraba la pareja de primos.

Hoy, recibimos en plató a Rubén Domínguez, uno de los mejores amigos de Mariví Dominguín, para descubrir todo sobre el polémico romance. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00h en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

cebo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todos los secretos del amor prohibido entre Mariví y Luis Miguel Dominguín

3_PanelLuis

Luis resuelve el panel de velocidad enigmático y consigue ganar 500€

Garamendi responde al Gobierno

Garamendi responde a los ataques del Gobierno contra los empresarios por el salario mínimo: "No entiendo por qué tenemos que ser su pimpampum"

2_PanelNoelia
Mejores momentos | 18 de febrero

Noelia se aprovecha del infortunio de Fede para resolver el panel

Zaida Cantera en Espejo Público.
Caso agresión sexual DAO

Zaida Cantera, tras la dimisión del DAO: "Es el patrón clásico de abuso de poder en cuerpos jerarquizados"

1_Selodoy
Mejores momentos | 18 de febrero

La mala suerte de Fede con el ‘se lo doy’ en hasta cuatro ocasiones

El concursante del atril amarillo ha perdido más de 1.000€ tras caer hasta en cuatro ocasiones en el ‘se lo doy’.

Abogado Víctima DAO
Escándalo Policía

El abogado de la denunciante del DAO de la Policía: "Antes de la denuncia ya estaba coaccionando e intentando comprarla"

El escándalo ha estallado con el Ministerio del Interior en el centro de la polémica. Grande- Marlaska vinculaba su continuidad en el cargo a la petición de la presunta víctima de violación y coacciones por parte de José Ángel González Jiménez, número dos de la Policía Nacional hasta su reciente dimisión. Jorge Pedrafita, letrado de la mujer ha respondido a las preguntas de Espejo Público.

Enfrentamiento entre clanes gitanos.

Guerra abierta en Vigo: Amenazas de muerte, armas y un "rey" en el punto de mira

Asesino de Gregorio Ordoñez.

Consuelo Ordóñez, ante la semilibertad del etarra que mató a su hermano: "Lo que no aguanto es la burla"

Costrada de Aoiz, de Eva Arguiñano: "Esta receta no puede caer en el olvido porque tiene mucha gracia"

Costrada de Aoiz, de Eva Arguiñano: "Esta receta no puede caer en el olvido porque tiene mucha gracia"

Publicidad