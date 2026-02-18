Isabel Preysler cumple 76 años y confiesa que su deseo es que se aclare la situación de su exmarido, Julio Iglesias

Isabel Preysler llega a los 76 años —no 75, como muchos pensaban— en un "momento de paz, tranquilidad y felicidad". Así lo ha confesado en una entrevista telefónica con ¡HOLA! desde Miami, donde se encuentra celebrando su cumpleaños junto a sus hijos y nietos que viven en la ciudad estadounidense.

"No cumplo 75, sino 76. Expliqué en mi libro que la prensa, no sé muy bien por qué, me quitó un año hace mucho tiempo y, como me hizo ilusión entonces, no lo desmentí, pero lo he corregido ahora en mis memorias", ha explicado sobre el motivo por el que durante años ha existido confusión en torno a su edad.

Isabel Preysler | Gtres

A pesar de su momento personal, la socialité tiene muy presente a una de las personas más importantes de su vida, Julio Iglesias, que recientemente ha acaparado titulares tras recibir graves acusaciones relacionadas con presuntos delitos sexuales.

El exmarido de Preysler ha visto cuestionada su reputación tras hacerse público el testimonio de dos extrabajadoras de sus mansiones, e Isabel ha decidido romper su silencio precisamente el día de su cumpleaños.

Isabel Preysler y Julio Iglesias | Getty Images

Su deseo: que se aclare la situación

Cuando ¡HOLA! le preguntó cuál sería su deseo al soplar las velas de su 76º cumpleaños, Isabel sorprendió al confesar que lo que más le gustaría es que "se aclare cuanto antes la verdadera intención que hay detrás de las acusaciones contra Julio".

Aunque podría parecer ajena a esta situación, lo cierto es que a la madre de Tamara Falcó le "duele enormemente" que tanto su exmarido como sus hijos estén "sufriendo por una infamia que provoca daños irreparables en su reputación y, espero que no, en su salud".

Isabel, que asegura que "siempre he defendido a la mujer por encima de todo", ha mostrado su firme postura ante las acusaciones contra el padre de sus tres hijos mayores —Chábeli Iglesias, Julio Iglesias Jr. y Enrique Iglesias—, insistiendo en que conoce muy bien al artista y que es "totalmente incapaz de cometer las cosas tan horribles de las que le están acusando de manera tan llena de maldad".

Julio Iglesias con Isabel Preysler, Chábeli y Julio Jr. | Gtres

La familia, ante todo

A pesar de que Julio Iglesias fue su primer marido y de que ambos han rehecho su vida sentimental con el paso de los años, Isabel Preysler siempre ha mantenido una buena consideración hacia él. De hecho, en su libro Mi verdadera historia asegura que a su lado vivió "momentos muy felices e inolvidables" y que fue en esa etapa cuando "salió" de la adolescencia y la inmadurez.

"Ese amor, con el paso de los años, se ha ido transformando en admiración y cariño mutuo y nuestros tres hijos nos han mantenido, y nos mantendrán, unidos. Si algún día nos necesitamos, nos tendremos el uno al otro", añadió. Una relación cordial que, según ha demostrado el tiempo, se ha mantenido incluso en momentos difíciles ante la opinión pública.

En otra entrevista con ¡HOLA!, Isabel llegó incluso a asegurar que volvería a casarse con Julio, aunque lo haría de otra manera: "Él siempre hablaba de casarnos en el futuro, pero todo se precipitó. Éramos muy jóvenes y no estábamos preparados. Ni él ni yo".