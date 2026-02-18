El abogado de la denunciante del DAO de la Policía: "Antes de la denuncia ya estaba coaccionando e intentando comprarla"

Jorge Piedrafita, abogado de la presunta víctima del alto mando de la Policía Nacional, ha desvinculado del resto de agentes el supuesto comportamiento delictivo del ya ex director adjunto operativo del cuerpo. José Ángel González Jiménez presentaba su dimisión la tarde del martes después de que un juzgado le llamara a declarar en calidad de investigado, después de que una subordinada presentara una querella por violación en su contra, y por coacciones contra quien fuera su mano derecha, el también comisario Óscar San Juan, cesado por Interior poco después.

"Ella está rota y destrozada"

El escándalo no habría echo sino añadir más presión a la ya traumática experiencia que ha denunciado la agente. Lo confirmaba el letrado: "Ella está rota y destrozada. Si ya lo que sufrió ha sido terrible y lo ha pasado muy mal por toda la ola, el tsunami, que hubo ayer, desvelándose su identidad y filtrándose todos los datos".

Desconoce el origen de las filtraciones pero pide que se garanticen los derechos de su representada, lamentando que eso no se haya producido.

El desconocimiento del ministro

Fernando Grande- Marlaska, titular de la cartera de Interior, aseguraba no tener constancia de los hechos que se le imputan al ex número dos de la Policía Nacional. A propósito de esa ignorancia el abogado afirmaba que por su parte -de la denunciante- habrían guardado "la máxima discreción" con el asunto, dada su gravedad, y tratado por todos los medios que la denuncia llegara directa y exclusivamente "a la mesa del juez". No entra a especular sobre si el ministro pudiera conocer el casopor otros medios: "No podíamos acudir por circuito ordinario", decía.

"Si antes de denunciarle ya le estaba coaccionando y la estaba intentando comprar...", observaba Piedrafita.

A las exigencias de dimisión del Partido Popular en el Congreso, Marlaska contraatacaba, pero también sorprendía al vincular su continuidad a la percepción de la víctima. El ministro ha asegurado que dejaría el cargo si la denucniante ha sentido desprotección por parte del Ministerio. Piedrafita ha sido contundente al respecto: "Ella de momento lo que se siente es decepcionada. Pensaba que este señor iba a ser cesado fulminantemente y se le ha dejado dimitir".

El abogado exponía su esperanza en que desde el Ministerio prediquen con el ejemplo a partir de ahora, "con hechos".

¿Presentará su renuncia Fernando Grande- Marlaska? En plató ponían en duda ese posible devenir de los acontecimientos aludiendo a otros escándalos que han impactado de lleno contra el Gobierno.

