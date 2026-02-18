Zaida Cantera, tras la dimisión del DAO: "Es el patrón clásico de abuso de poder en cuerpos jerarquizados"

Zaida Cantera asegura que, tras leer parte de la querella, reconoció un esquema que le resulta “demasiado familiar”. Dice que “sigue el típico patrón de los presuntos abusos dentro de cuerpos jerarquizados, donde un superior se prevalece de su posición para exigir favores sexuales a una subordinada".

Asegura que, cuando la víctima se niega, “no solo se incrementa la presión en base al poder jerárquico, sino que además se producen coacciones”. En su opinión, lo más grave no es solo el presunto episodio denunciado, sino lo que viene después. Según recoge la querella, algunos mandos habrían intentado disuadir a la víctima de denunciar ofreciéndole otros destinos. “Me parece repugnante”, afirma con rotundidad, aludiendo a la posibilidad de que se ofrecieran puestos de trabajo a cambio de silencio.

Cantera: “Se otorgó más credibilidad al superior jerárquica"

Según el relato incluido en la querella, la presunta agresión se habría producido en el domicilio oficial del mando policial, tras insistencias reiteradas para que la subordinada acudiera. La denuncia recoge que, tras abandonar el lugar, la víctima sufrió “una crisis de ansiedad severa”, con síntomas compatibles con una vivencia traumática.

Cantera recuerda que en su propio caso “la credibilidad parecía depender de las estrellas que uno tuviera en los hombros”. Asegura que en su proceso judicial “se otorgó más credibilidad al superior jerárquico por el mero hecho de ser mando”, algo que considera “humillante”.

JUPOL: “El ministro debía haber cesado fulminantemente al DAO”

Desde el sindicato policial JUPOL, su secretario general, Aarón Rivero, asegura que el ministro “ya conocía la existencia de la querella desde primera hora de la tarde” y considera que, desde ese momento hasta la dimisión del DAO, “debía haberlo cesado fulminantemente”.

Rivero sostiene que, a la vista de la querella, “también debería estar incluido el asesor del DAO”, quien , según se confirmó el programa Espejo Público durante la entrevista, presentó su dimisión esta mañana. El dirigente sindical asegura que este caso “daña mucho la imagen de la Policía Nacional” y añade que “la inmensa mayoría de los agentes no tienen este tipo de comportamientos”. Además, por la información trasladada por el abogado de la víctima, esta ya habría contactado con el gabinete psicológico de la Policía, aunque “no había explicado todos los motivos de su baja”.

JUPOL insiste en que ahora “se deben depurar todas las responsabilidades necesarias para limpiar el nombre de la Policía” y garantizar que ningún abuso de poder quede impune.

