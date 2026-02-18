En tierra lejana, líder por tercera noche consecutiva

En tierra lejana se ha convertido en todo un éxito. La nueva serie de Antena 3 se alza por tercera noche consecutiva como líder y lo más visto.

En tierra lejana vuelve a superar el millón de seguidores de media, marcando nuevamente un un 12,8% de cuota de pantalla y más de 1,9 millones de espectadores únicos, superando ampliamente a todas las ofertas estelares de la noche, con una ventaja de +5,3 y +2 puntos a sobre sus principales perseguidores.

Antena 3 también lidera el Late Night, donde Renacer es líder de su franja anotando su 2ª mejor cuota del año y su máximo en martes, un 12,7% de cuota de pantalla.