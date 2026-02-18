Antena3
Audiencias martes

En tierra lejana, líder por tercera noche consecutiva

La nueva serie de Antena 3 encadena su tercera noche como líder y lo más visto, de nuevo por delante de todos sus competidores con un 12,8% de cuota de pantalla.

Alya descubre el origen del odio de Demir: armas, boda forzada y una muerte que lo rompió

Carmen Pardo
Publicado:

En tierra lejana se ha convertido en todo un éxito. La nueva serie de Antena 3 se alza por tercera noche consecutiva como líder y lo más visto.

Cihan, al borde de la muerte: el rescate que casi le cuesta la vida frente a los ojos de su madre

En tierra lejana vuelve a superar el millón de seguidores de media, marcando nuevamente un un 12,8% de cuota de pantalla y más de 1,9 millones de espectadores únicos, superando ampliamente a todas las ofertas estelares de la noche, con una ventaja de +5,3 y +2 puntos a sobre sus principales perseguidores.

Antena 3 también lidera el Late Night, donde Renacer es líder de su franja anotando su 2ª mejor cuota del año y su máximo en martes, un 12,7% de cuota de pantalla.

María León

Carol Rovira y María León definen el despacho de Castro y Ochoa: “Caos… pero con sentido”

Series

Alya descubre el origen del odio de Demir: armas, boda forzada y una muerte que lo rompió

“Eres valiosa”: el mensaje de Bahar para todas las mujeres que se han olvidado de sí mismas

Cihan, al borde de la muerte: el rescate que casi le cuesta la vida frente a los ojos de su madre

Çagla anima a Bahar a luchar por Evren: "Quiero que seas feliz"
Çagla anima a Bahar a luchar por Evren: "Quiero que seas feliz"

Umay, muy ilusionada con marcharse a estudiar a Italia… ¿se atreverá a contárselo a Bahar?

"Quizás nunca llegó a irse": Bahar le cuenta a Rengin que ha visto a Evren en la foto de una paciente
"Quizás nunca llegó a irse": Bahar le cuenta a Rengin que ha visto a Evren en la foto de una paciente

La médica ha descubierto que el doctor pudo no haberse ido nunca de Turquía gracias a verlo en el móvil de una mujer que está a punto de operarse.

Rengin se niega a que Bahar le devuelva su dinero: “Considéralo una ayuda para la clínica de mi parte”
Rengin se niega a que Bahar le devuelva su dinero: “Considéralo una ayuda para la clínica de mi parte”

La madre de Parla sabe que su vida sigue estando en peligro y se siente más tranquila si Bahar gestiona su patrimonio.

La impactante condición de Sadakat: Alya deberá casarse con Cihan para no perder a su hijo

Alya descubre el origen del odio de Demir: armas, boda forzada y una muerte que lo rompió

Izzet la entrega a Demir Baybars: Alya cae en una emboscada y termina secuestrada

