Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 8-10 personas

Costrada de Aoiz, de Eva Arguiñano: "Esta receta no puede caer en el olvido porque tiene mucha gracia"

"¡Qué mano tienes con la repostería!", asegura Karlos Arguiñano al ver lo fácil que prepara las recetas como esta costrada su hermana Eva.

Costrada de Aoiz, de Eva Arguiñano: "Esta receta no puede caer en el olvido porque tiene mucha gracia"

Receta completa de costrada de Aoiz

Publicidad

Para este postre, elige una manteca de buena calidad y, cuando lo vayas a preparar, que esté a temperatura ambiente (punto pomada) para que se integre perfectamente con el azúcar y las yemas sin dejar grumos.

Ingredientes, para 8-10 personas

Para la masa:

  • 9 yemas de huevo
  • 300 g de manteca a punto de pomada
  • 300 g de azúcar
  • 300 g de harina
  • 1 clara de huevo para pintar
  • Azúcar glas para espolvorear
  • Menta para decorar

Para la crema pastelera:

  • 1 l de leche
  • 3 yemas de huevo
  • 75 g de azúcar
  • 60 g de harina refinada de maíz
  • 1 rama de canela
Captura_1240.01
Ingredientes Costrada de Aoiz | antena3.com

Elaboración

Para la masa, pon el azúcar y la manteca (a punto de pomada) en un bol y mezcla bien con la batidora de varillas. Añade poco a poco las yemas y sigue batiendo. Agrega la harina y mezcla bien, primero con una espátula y luego con las manos. Conseguirás una masa densa. Envuélvela en film de cocina y deja que repose en el frigorífico durante una hora aproximadamente (también la puedes hacer de víspera).

Añade poco a poco las yemas y sigue batiendo
Añade poco a poco las yemas y sigue batiendo | antena3.com

Para hacer la crema pastelera, infusiona en una cazuela la leche (reserva un poco) con la rama de canela. Por otro lado, mezcla la leche reservada con la harina de maíz para que se disuelva bien. Introduce las yemas y el azúcar y remueve. Vierte la leche infusionada sobre el bol y mezcla bien. Pasa de nuevo todo a la cazuela y cocina sin parar de remover durante 5-10 minutos, hasta que espese. Retira la canela, cubre la crema pastelera con film de cocina y deja que se enfríe.

Vierte la leche infusionada sobre el bol y mezcla bien
Vierte la leche infusionada sobre el bol y mezcla bien | antena3.com

Para montar el pastel, parte la masa en dos. Pon uno de los trozos de masa entre dos recortes de papel de horno, aplástala con el rodillo y ve estirándola, dándole la forma del molde. Cubre el fondo del molde con la masa (mantén el papel de abajo) y extiéndela bien con los dedos por los bordes del molde, de manera que quede bien cubierto. Rellena el molde con la crema pastelera y extiéndela bien. Amasa la otra mitad de masa con la ayuda del rodillo, te quedará un poco más gruesa que la del fondo.

Rellena el molde con la crema pastelera y extiéndela bien
Rellena el molde con la crema pastelera y extiéndela bien | antena3.com

Cubre la costrada con la otra capa de masa. Sella los bordes con los dedos, para unir bien la parte de abajo con la de arriba. Pinta la superficie con clara de huevo y espolvorea con azúcar glas. Precalienta el horno a 170ºC (con calor arriba y abajo, colocando el pastel un poco más abajo del centro) y hornea durante 40-45 minutos. Cuando la capa de arriba esté dorada, apaga el horno y mantén el pastel dentro (con el calor residual) durante 1 hora más. Deja enfriar, decora con unas hojitas de menta y sirve.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Postres

Publicidad

Programas

Costrada de Aoiz, de Eva Arguiñano: "Esta receta no puede caer en el olvido porque tiene mucha gracia"

Costrada de Aoiz, de Eva Arguiñano: "Esta receta no puede caer en el olvido porque tiene mucha gracia"

Receta fácil y sencilla de Karlos Arguiñano: pollo al curry con coles salteadas

Receta fácil y sencilla de Karlos Arguiñano: pollo al curry con coles salteadas

'El Bigotes' con Susanna Griso.

Álvaro Pérez, 'el bigotes', rompe su silencio desde la cárcel: "No se nos puede comparar con Ábalos y Koldo porque en la Gürtel no había ni farlopa ni putas"

Prohibición burka y niqab
Islamismo

Susanna Griso, sobre la prohibición del burka y el niqab en España: "¡Son antónimos! ¡Libertad y burka son antónimos!"

Así funciona la figura de 'alumno observador' para frenar el bullying: "Algunos nos ven como chivatos"
Acoso escolar

Así funciona la figura de 'alumno observador' para frenar el bullying: "Algunos nos ven como chivatos"

Piden la dimisión del ministro Marlaska.
Investigación

El sindicato de Policía Nacional reprocha al ministro Marlaska que no cesara fulminantemente al DAO acusado de violación

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha dimitido después de que una agente le haya acusado de un delito de agresión sexual. Desde la Policía Nacional reprochan al ministro Marlaska que no fuera él quien le cesara fulminantemente tras tener información de la querella.

"El reto va a ser sobrevivir a este programa": los concursantes, al límite, en El Desafío
El viernes a las 22:00 horas

"El reto va a ser sobrevivir a este programa": los concursantes, al límite, en El Desafío

Superar la apnea, un escapismo con hielo o los rodillos en equilibrio, esta semana los concursantes pondrán a prueba sus límites en El Desafío, no te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

“No me ha hecho un masaje en su vida”: la tensión aumenta en la caravana de los Sánchez Saborido

“No me ha hecho un masaje en su vida”: la tensión aumenta en la caravana de los Sánchez Saborido

Bolaño, Beni, DAO Policía

Elisa Beni y Toni Bolaño, enfrentados por la presunta violación del jefe de la Policía: "Marlaska no tiene control sobre su Ministerio"

¿Quién despilfarra más dinero? Trancas y Barrancas ponen a prueba la sinceridad de Los Chunguitos

¿Quién despilfarra más dinero? Trancas y Barrancas ponen a prueba la sinceridad de Los Chunguitos

Publicidad