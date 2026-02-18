Noelia se aprovecha del infortunio de Fede para resolver el panel

En un panel que parecía eterno tras los cuatro ‘se lo doy’ de Fede, Noelia ha conseguido resolverlo después de que Luis también perdiera el turno en su primera tirada.

Noelia no ha hecho ni el intento de tirar de la ruleta, ya que acumulaba en su marcador 550€, lo que la han puesto en cabeza y le ha permitido llevarse su primera ola del programa.

El propio Jorge Fernández afirmaba que, con Fede, los otros concursantes tenían un chollo, bajo la mirada atónita del concursante, que ha tenido que observar con envidia cómo Noelia se llevaba su bote acumulado.