Mejores momentos | 18 de febrero

Noelia se aprovecha del infortunio de Fede para resolver el panel

La concursante andaluza resuelve, sin realizar ninguna tirada, un panel de 550€.

2_PanelNoelia

Noelia aprovecha la mala suerte de Fede

Adrián Moreno
Publicado:

En un panel que parecía eterno tras los cuatro ‘se lo doy’ de Fede, Noelia ha conseguido resolverlo después de que Luis también perdiera el turno en su primera tirada.

Noelia no ha hecho ni el intento de tirar de la ruleta, ya que acumulaba en su marcador 550€, lo que la han puesto en cabeza y le ha permitido llevarse su primera ola del programa.

El propio Jorge Fernández afirmaba que, con Fede, los otros concursantes tenían un chollo, bajo la mirada atónita del concursante, que ha tenido que observar con envidia cómo Noelia se llevaba su bote acumulado.

1_Selodoy
Mejores momentos | 18 de febrero

La mala suerte de Fede con el ‘se lo doy’ en hasta cuatro ocasiones

