Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ETA

Consuelo Ordóñez, ante la semilibertad del etarra que mató a su hermano: "Lo que no aguanto es la burla"

Consuelo Ordóñez denuncia que el asesino de su hermano, Gregorio Ordóñez, estaría ya en semilibertad, según publicó 'El Independiente'. La hermana del concejal asesinado por ETA habla de "trampa" y de "burla".

Asesino de Gregorio Ordoñez.

Publicidad

Mario de Hipólito
Publicado:

La noticia llegó a través de una llamada institucional. Un alto cargo de la consejería le comunicó la situación, aunque reconoce que en ese momento no fue plenamente consciente de lo que implicaba. Con el paso de las semanas, la información ha ido tomando forma y el impacto emocional ha sido mayor. "Ahora es cuando he caído", admite, al asimilar que el condenado estaría disfrutando de amplias horas fuera de prisión.

"Lo encajó muy mal"

"Un alto cargo de la consejería me llamó para decírmelo y al principio no era consciente", relata en Espejo Público. Sin embargo, la dimensión de la medida le golpeó después.

"Ahora es cuando he caído de que este tío lleva desde el 2 de enero, o antes, disfrutando desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche", lamenta. La sensación, asegura, es de impotencia: "Lo encajo muy mal. Lo que no aguanto es la burla".

Por otro lado, también admite su propia sorpresa ante la situación. "A mí lo que me indigna es no haberme dado cuenta cuando recibí aquella llamada", subraya.

Criticas al artículo 100.2

Ordóñez sostiene que, aunque no se le puede conceder el tercer grado, se ha aplicado una fórmula alternativa. "No pueden otorgarle el tercer grado, entonces la trampa que utilizan es el 100.2", afirma.

"EL 100.2 es el adelanto de los beneficios del tercer grado para aquellos casos en los que no se cumplen esos requisitos que exige la ley. Es un artículo extraordinario", explica.

Aunque reconoce que estas medidas son legales, se muestra tajante: "Sí, son legales, pero son fraudulentos. Es una trampa". Y concluye con una acusación directa: "Quieren vaciar las cárceles como ellos piden".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Polémica subida del SMI.

Una trabajadora de hostelería en contra de la subida del salario mínimo: "Es deprimente, cobro 50 euros menos que cuando empezó el año pasado"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Asesino de Gregorio Ordoñez.

Consuelo Ordóñez, ante la semilibertad del etarra que mató a su hermano: "Lo que no aguanto es la burla"

Costrada de Aoiz, de Eva Arguiñano: "Esta receta no puede caer en el olvido porque tiene mucha gracia"

Costrada de Aoiz, de Eva Arguiñano: "Esta receta no puede caer en el olvido porque tiene mucha gracia"

Receta fácil y sencilla de Karlos Arguiñano: pollo al curry con coles salteadas

Receta fácil y sencilla de Karlos Arguiñano: pollo al curry con coles salteadas

'El Bigotes' con Susanna Griso.
Trama Gürtel

Álvaro Pérez, 'el bigotes', rompe su silencio desde la cárcel: "No se nos puede comparar con Ábalos y Koldo porque en la Gürtel no había ni farlopa ni putas"

Prohibición burka y niqab
Islamismo

Susanna Griso, sobre la prohibición del burka y el niqab en España: "¡Son antónimos! ¡Libertad y burka son antónimos!"

Así funciona la figura de 'alumno observador' para frenar el bullying: "Algunos nos ven como chivatos"
Acoso escolar

Así funciona la figura de 'alumno observador' para frenar el bullying: "Algunos nos ven como chivatos"

Ante el aumento del acoso escolar en la aulas de nuestro país, nace una figura clave para prevenirlo: los alumnos observadores. Son ellos mismos los que avisan a los profesores si detectan que alguien está sufriendo acoso.

Piden la dimisión del ministro Marlaska.
Investigación

El sindicato de Policía Nacional reprocha al ministro Marlaska que no cesara fulminantemente al DAO acusado de violación

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha dimitido después de que una agente le haya acusado de un delito de agresión sexual. Desde la Policía Nacional reprochan al ministro Marlaska que no fuera él quien le cesara fulminantemente tras tener información de la querella.

"El reto va a ser sobrevivir a este programa": los concursantes, al límite, en El Desafío

"El reto va a ser sobrevivir a este programa": los concursantes, al límite, en El Desafío

“No me ha hecho un masaje en su vida”: la tensión aumenta en la caravana de los Sánchez Saborido

“No me ha hecho un masaje en su vida”: la tensión aumenta en la caravana de los Sánchez Saborido

Bolaño, Beni, DAO Policía

Elisa Beni y Toni Bolaño, enfrentados por la presunta violación del jefe de la Policía: "Marlaska no tiene control sobre su Ministerio"

Publicidad