Consuelo Ordóñez, ante la semilibertad del etarra que mató a su hermano: "Lo que no aguanto es la burla"

La noticia llegó a través de una llamada institucional. Un alto cargo de la consejería le comunicó la situación, aunque reconoce que en ese momento no fue plenamente consciente de lo que implicaba. Con el paso de las semanas, la información ha ido tomando forma y el impacto emocional ha sido mayor. "Ahora es cuando he caído", admite, al asimilar que el condenado estaría disfrutando de amplias horas fuera de prisión.

"Lo encajó muy mal"

"Un alto cargo de la consejería me llamó para decírmelo y al principio no era consciente", relata en Espejo Público. Sin embargo, la dimensión de la medida le golpeó después.

"Ahora es cuando he caído de que este tío lleva desde el 2 de enero, o antes, disfrutando desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche", lamenta. La sensación, asegura, es de impotencia: "Lo encajo muy mal. Lo que no aguanto es la burla".

Por otro lado, también admite su propia sorpresa ante la situación. "A mí lo que me indigna es no haberme dado cuenta cuando recibí aquella llamada", subraya.

Criticas al artículo 100.2

Ordóñez sostiene que, aunque no se le puede conceder el tercer grado, se ha aplicado una fórmula alternativa. "No pueden otorgarle el tercer grado, entonces la trampa que utilizan es el 100.2", afirma.

"EL 100.2 es el adelanto de los beneficios del tercer grado para aquellos casos en los que no se cumplen esos requisitos que exige la ley. Es un artículo extraordinario", explica.

Aunque reconoce que estas medidas son legales, se muestra tajante: "Sí, son legales, pero son fraudulentos. Es una trampa". Y concluye con una acusación directa: "Quieren vaciar las cárceles como ellos piden".

