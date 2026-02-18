Silvia Leal, sobre la petición a Fiscalía de investigar a X, Meta y TikTok: "Las implicaciones son enormes"

EL Gobierno va a pedir a Fiscalía que investigue a X, Meta y Tik Tok por posibles delitos de creación y difusión de pornografía infantil a través de la inteligencia artificial en estas redes sociales.

Acusa a las grandes plataformas tecnológicas de atentar contra la salud y la dignidad de los menores de edad. Noticias de la Mañana ha entrevistado a Silvia Leal, experta en innovación y tecnología.

Silvia Leal comienza por aclarar que no es que actualmente no haya ningún control, simplemente que los que hay no son suficientes. "Hay controles, no podemos decir que no hay controles, lo que pasa es que los controles todos vemos que no son suficientes. Hay herramientas que controlan qué tipos de imágenes se crean, qué tipos de vídeos se crean, pero luego los filtros no siempre se detectan bien y hay trampas. Tú por ejemplo, puedes decir que quieres crear una imagen de un niño desnudo y la IA te dice que no, pero si justificas que lo haces con fines médicos y entonces sí te la crea. Hay filtros, hay personas que evalúan qué sucede, pero no es suficiente", expone Leal.

Preguntada por las implicaciones que conlleva la petición del presidente, Leal asegura que "son enormes". "Las consecuencias reales es que se está investigando y se está trabajando para que se ponga encima de la mesa como un delito penal. Y es un delito penal, que en este caso no solamente iría contra las tecnológicas, sino que iría contra los directivos de las tecnológicas que se tendrían que enfrentar a multas y a problemas con respecto a su patrimonio y la posibilidad incluso de entrar en la cárcel, entonces las implicaciones son enormes".

Para Leal la clave está en entender en que el ritmo de la innovación está siendo tan veloz que siempre se va un paso por detrás. "Pasa con la legislación y con todas las herramientas tecnológicas. En la tecnología esto siempre ha sido así lo que pasa es que ahora el ritmo es enorme y afecta directamente a los menores".

Y concluye defendiendo que "La IA llega con cosas muy buenas y cosas muy malas Hay que regular y controlar con herramientas digitales Hay que establecer medidas técnicas y legales".

