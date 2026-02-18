Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

Silvia Leal

Silvia Leal, sobre la petición a Fiscalía de investigar a X, Meta y TikTok: "Las implicaciones son enormes"

Silvia Leal explica en Noticias de la Mañana las implicaciones de la petición de Pedro Sánchez de pedir a Fiscalía que investigue a X, Meta y Tik Tok por posibles delitos de creación y difusión de pornografía infantil a través de la inteligencia artificial en estas redes sociales.

Silvia Leal

Silvia Leal, sobre la petición a Fiscalía de investigar a X, Meta y TikTok: "Las implicaciones son enormes" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

EL Gobierno va a pedir a Fiscalía que investigue a X, Meta y Tik Tok por posibles delitos de creación y difusión de pornografía infantil a través de la inteligencia artificial en estas redes sociales.

Acusa a las grandes plataformas tecnológicas de atentar contra la salud y la dignidad de los menores de edad. Noticias de la Mañana ha entrevistado a Silvia Leal, experta en innovación y tecnología.

Silvia Leal comienza por aclarar que no es que actualmente no haya ningún control, simplemente que los que hay no son suficientes. "Hay controles, no podemos decir que no hay controles, lo que pasa es que los controles todos vemos que no son suficientes. Hay herramientas que controlan qué tipos de imágenes se crean, qué tipos de vídeos se crean, pero luego los filtros no siempre se detectan bien y hay trampas. Tú por ejemplo, puedes decir que quieres crear una imagen de un niño desnudo y la IA te dice que no, pero si justificas que lo haces con fines médicos y entonces sí te la crea. Hay filtros, hay personas que evalúan qué sucede, pero no es suficiente", expone Leal.

Preguntada por las implicaciones que conlleva la petición del presidente, Leal asegura que "son enormes". "Las consecuencias reales es que se está investigando y se está trabajando para que se ponga encima de la mesa como un delito penal. Y es un delito penal, que en este caso no solamente iría contra las tecnológicas, sino que iría contra los directivos de las tecnológicas que se tendrían que enfrentar a multas y a problemas con respecto a su patrimonio y la posibilidad incluso de entrar en la cárcel, entonces las implicaciones son enormes".

Para Leal la clave está en entender en que el ritmo de la innovación está siendo tan veloz que siempre se va un paso por detrás. "Pasa con la legislación y con todas las herramientas tecnológicas. En la tecnología esto siempre ha sido así lo que pasa es que ahora el ritmo es enorme y afecta directamente a los menores".

Y concluye defendiendo que "La IA llega con cosas muy buenas y cosas muy malas Hay que regular y controlar con herramientas digitales Hay que establecer medidas técnicas y legales".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Piruletas con música, robots humanoides con IA y portátiles con pantallas enrollables, entre las novedades del CES de las Vegas

Piruleta musical

Publicidad

Tecnología

Silvia Leal

Silvia Leal, sobre la petición a Fiscalía de investigar a X, Meta y TikTok: "Las implicaciones son enormes"

Videollamada centenarias

La videollamada más longeva del mundo: los 1.757 años de 17 centenarias españolas frente a la pantalla

Espacio restringido

Los obstáculos legales con los que se puede chocar la prohibición de acceso a redes sociales a menores

Adolescentes usando el móvil
Alfabetización digital

Educación y protección digital, claves para crear entornos online más seguros

Logo de Telegram junto a una imagen de Pedro Sánchez
TELEGRAM

El CEO de Telegram alerta a sus usuarios de las "regulaciones peligrosas" de Pedro Sánchez: "Amenazan vuestras libertades en internet"

WhatsApp
Mensajería

Cómo leer los mensajes de WhatsApp sin que se enteren los demás

Seguro que alguna vez te han enviado mensajes de WhatsApp y has utilizado alguna de las opciones que hay para leerlos de manera oculta, sin que le aparezca a la otra persona. A continuación, os desvelamos varias opciones para que lo apliques cuando lo necesites.

Robot
Tecnología

Robots que te hacen las tareas de casa: la revolución doméstica ya está aquí

Según un informe de Grupo Mutua Propietarios, los consumidores "estarían dispuestos a invertir una media de 460 euros" en la adquisición de dispositivos tecnológicos para crear un hogar inteligente.

Logotipo de Meta, la compañía de Mark Zuckerberg

Meta, Youtube y TikTok se enfrentan a un juicio histórico por la posible adicción juvenil a sus plataformas

WhatsApp

WhatsApp podría incorporar una suscripción de pago: ¿Habrá que pagar por enviar mensajes?

Jóvenes adolescentes usando el móvil

Los adolescentes españoles pasan más tiempo en las redes sociales que los franceses, los británicos o los estadounidenses

Publicidad