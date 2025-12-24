Antena3
Para 6-8 personas

Receta fácil y casera de aprovechamiento para Navidad: milhojas de turrón de Eva Arguiñano

Eva Arguiñano ha elaborado una receta facilísima para la que puedes usar el turrón que se te haya quedado un poco seco: milhojas de turrón, con ingredientes que seguramente ya tengas en casa.

Milhojas de turrón

A la hora de hornear el hojaldre es muy importante precalentar el horno por lo menos durante 10 minutos.

Ingredientes, para 6-8 personas

  • 2 láminas de hojaldre (rectangulares)
  • 3 cucharaditas de azúcar en grano
  • 3 cucharaditas de azúcar glas
  • 25 g de almendra fileteada
  • Hojas de menta

Para la crema de turrón:

  • 375 g de turrón de Jijona
  • 3 huevos
  • 700 ml de leche
  • 65 g de harina de maíz refinada
  • 60 g de azúcar en grano
Elaboración

Corta las láminas de hojaldre por la mitad y separa los trozos (sin que se toquen entre sí) sobre el papel con el que vienen.

Pon 3 cucharaditas de azúcar en grano y 3 de azúcar glas en un bol, y mezcla bien. Espolvorea los trozos de hojaldre con la mezcla y pásales un rodillo por encima para que la mezcla (de azúcar glas y azúcar en grano) se adhiera al hojaldre. Pincha los trozos con un tenedor. Coloca 2 trozos de hojaldre (con su papel) sobre 1 bandeja de horno, pon encima los otros 2 trozos de hojaldre (con su papel). Tápalos con un papel de horno y colócales encima otra bandeja de horno para que no suban. Hornéalos 170º durante 15 minutos.

Sácalos del horno, invierte la posición de los hojaldres (el que estaba arriba, ponlo abajo y el que estaba abajo, ponlo arriba) y hornéalos a 170º durante 15 minutos.

Para hacer la crema, pon el azúcar y harina de maíz en un bol. Vierte un poco de leche y remueve los ingredientes con una varilla manual hasta que consigas una papilla homogénea (sin grumos). Añade los huevos y bátelos bien con la varilla manual hasta que los ingredientes se integren.

Pon la leche en una jarra, agrega el turrón cortado en dados y tritúralos con una batidora eléctrica. Vierte un poco de la mezcla (leche y turrón) al bol donde están los huevos y remueve los ingredientes hasta que se integren.

Pon la mezcla de leche y turrón a calentar, agrega los ingredientes del bol y cocina todo a fuego suave-medio, (sin dejar de remover) hasta que espesen. Pasa la crema a un bol, tápala a piel con film de cocina y espera a que se enfríe.

Pon la crema en una manga pastelera con boquilla lisa.

Para montar el milhojas, elige las 3 láminas que mejor hayan quedado.

Pon un par de puntos de la crema de turrón sobre la fuente de presentación (de esta manera el hojaldre no se moverá) y coloca encima una lámina de hojaldre. Cúbrela con botones de crema de turrón. Pon encima otra lámina de hojaldre y cúbrela con más botones de la crema de turrón. Finalmente coloca encima otra lámina de hojaldre y decórala (formando una espiga) a lo largo de todo el hojaldre. Salpica la crema con unas almendras fileteadas y decora el milhojas con unas hojas de menta.

