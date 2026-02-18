Garamendi responde a los ataques del Gobierno contra los empresarios por el salario mínimo: "No entiendo por qué tenemos que ser su pimpampum"

Nuevo choque entre el Gobierno y la patronal a cuenta del salario mínimo. El Ejecutivo, y más concretamente el presidente y la ministra de Trabajo, han cargado duramente contra los empresarios por no firmar el acuerdo. Críticas que en el caso de la vicepresidenta segunda se centraron directamente en el sueldo del presidente de la CEOE. Hoy Antonio Garamendi ha lamentado en Espejo Público estos ataques: "No entiendo por qué tenemos que ser, en este caso me toca a mi, pero en general a la empresa, el pimpampum no sé de qué". El presidente de la patronal no da crédito a las críticas contra él: "Cuando los sindicatos se quejan no pasa nada, pero cuando nosotros decimos que no estamos de acuerdo con algo parece que somos los malvados de turno".

Garamendi defiende que no cree que "el debate sea lo que yo gane o no gane" pero ha querido recordarle al Gobierno que "mi salario es público, está aprobado por la junta directiva y evidentemente pago mis impuestos en España, más del 50% se lo lleva Hacienda para que el Gobierno lo distribuya como considere". Además Antonio Garamendi ha aprovechado para pedir respeto para los empresarios: "Reclamo que cuando no compartimos algo se nos respete, y no un ataque directo a las empresas y lo que somos. Nosotros defendemos la negociación colectiva".

Además el presidente de la CEOE ha querido recordar que "nosotros siempre hemos trabajado desde la moderación defendiendo los temas con sentido de Estado" y por eso lamenta "este ataque personal, no me entra en la cabeza".

Críticas de los sindicatos

Los sindicatos también han querido unirse a las críticas contra la patronal por no firmar la subida del SMI, y denuncian que el salario medio está por debajo del europeo. Antonio Garamendi ha querido contestar a Pepe Álvarez, secretario general UGT: "Yo respeto la opinión de Pepe. Nadie dice que no se suban los salarios, de hecho firmamos el acuerdo nacional de convenios". Pero Garamendi reclama que también han subido los costes laborales: "La gente que recibe su nómina lo que no ve es lo que cuesta que esa nómina este ahí, se han disparado las cotizaciones sociales".

Bajas laborales

Otro de los grandes problemas para el presidente de la CEOE es el absentismo laboral: "Se están disparando las bajas laborales, es una realidad y hay que sentarse y hablar". Garamendi afirma que se trata de un "coste del Estado pero también para las empresas".

