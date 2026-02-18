Vídeo: Milagroso aterrizaje de emergencia de una avioneta en Leganés

Una avioneta aterrizó este martes de emergencia junto a la carretera M-407, en Leganés, por causas que aún se están investigando.

El piloto, de 28 años, logró completar el aterrizaje con éxito y, a pesar de que la aeronave quedó completamente del revés, pudo salir ileso por su propio pie.

Aunque se encontraba orientado y perfectamente consciente, los sanitarios del Summa 112 comprobaron que el piloto estaba bien tras el aterrizaje.

Bomberos de dos dotaciones de la Comunidad de Madrid también acudieron al lugar para asegurarse de que no se habría producido ningún incendio ni vertido.