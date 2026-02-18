500 capítulos después: los actores de Sueños de libertad recuerdan la escena que nunca olvidarán

Sueños de libertad ya ha cumplido 500 capítulos. 500 tardes en las que hemos reído, hemos llorado y nos hemos emocionado con amores imposibles, traiciones, giros inesperados y muchos secretos que han cambiado y cambiarán el rumbo de los protagonistas.

500 capítulos y casi dos años después desde que conocimos a los De la Reina, a los Merino, al universo de la fábrica y ahora a los Salazar. Una historia que nos conquistó desde le primer episodio y que promete sorpendernos todavía más.

Desde entonces, Sueños de libertad sigue triunfando en Antena 3 y ya se ha convertido en la serie más vista de la televisión. La ficción es líder cada tarde, con una media de un 14,1% y más de 1,2 M de espectadores.

El elenco de la serie ha querido celebrarlo con todos los espectadores y agradecer todo el cariño que reciben día a día y brindar por cumplir muchos capítulos más.

Tras soplar las velas, algunos de sus protagonistas también han querido celebrarlo echando la vista atrás compartiendo esa escena o momento de Sueños de libertad que nunca podrán olvidar.

Primero besos, despedidas, persecuciones. Sabemos que es complicado quedarse solo con un momento, pero Natalia Sánchez, Dani Tatay, José Milán Pepa Aniorte, Isabel Moreno, Ana Fernández, Daniel Albadalejo o Carolina Lapausa han querido compartir con todos nosotros ese recuerdo imborrable en estos 500 capítulos y que guardan con especial cariño.

Y es si algo han demostrado los actores y actrices de nuestra serie favorita al recordar su escena preferida, es que hay momentos que, aunque vayamos sumando capítulos y capítulos, permanecen para siempre.

¡No te pierdas todo lo que nos han contado y disfruta de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h, en Antena 3.

¡Gracias por seguir soñando con nosotros! ¡Felices 500 capítulos!