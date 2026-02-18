El milagro de Noa, salva su vida tras caerle encima un pino de 3.000 kilos: "No tengo ningún recuerdo"

El árbol, un pino de 3.000 kilos, impactó contra el cristal del coche y le pasó por encima a la joven. Logró encogerse y colarse entre el hueco del asiento y el volante. A pesar de no tener heridas graves ha permanecido varios días en el hospital, uno de ellos en la UCI, porque sufrió un neumotórax.

No acaba de creerse que siga viva. “Podría haber acabado en silla de ruedas, en estado vegetal o haber tenido problemas bastante peores que los que he tenido”, asegura Noa. En su cara aun tiene las heridas del accidente, unos rasguños que ya están casi cicatrizados, también en el impacto su brazo sufrió varias contusiones y tiene una mano hinchada, pero milagrosamente no tiene nada roto. “No son heridas ni graves ni nada, lo malo que la mano los primeros días no podía cerrarla de la hinchazón que tenía en ella”, añade.

Todo ocurrió en segundos, pero fue consciente de que el árbol se le venía encima. “Vi como empezaba a caer delante de mí, delante del coche, y a partir de ahí ya no tengo ningún recuerdo”, relata la joven gallega de 20 años. “Yo me fui para atrás y quedó el techo del coche y el tronco del árbol encima de mi”, continúa.

Su teléfono inteligente alertó automáticamente a emergencias, pero también una vecina de Caldas de Reis que fue testigo del accidente, en una ruta habitual para Noa. “La vecina estaba fuera y vio el accidente, vio cómo me pasaba todo”.

Sobre las imágenes que media España ha visto dice no poder enfrentarse a ellas. No quiere saber nada sobre cómo ha quedado el coche en el que circulaba tras el impacto del árbol. “El vehículo no lo vi y no he podido verlo”. Durante los próximos días comenzará en terapia. Tiene cita con el psicólogo para tratar de asimilar todo lo ocurrido.

El temporal, causante del siniestro

El viento, procedente de la borrasca Nils, que ha azotado la comunidad de Galicia durante los últimos días podría haber sido el causante del siniestro. Un temporal que ha provocado intensas lluvias y viento en Galicia, y que ha colocado la alerta roja en la costa de A Coruña y otros puntos de la comunidad.

