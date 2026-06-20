Los sindicatos policiales responden al juez Peinado: "no puede poner en duda el trabajo de la policía"

Los sindicatos policiales; Unión Federal de Policía, Jupol, SUP y Confederación Española de Policía ,CEP, han respondido este sábado al juez Juan Carlos Peinado por argumentar que los agentes de la escolta de Begoña Gómez podrían "facilitar" su eventual "fuga" y le han pedido que rectifique. En un momento determinado pueden, dice el juez Peinado en su auto, "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia. "Desde Jupol denuncian, que resulta una auténtica barbaridad sugerir que miembros de la Policía Nacional, y en particular los agentes adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno, pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la Justicia, lo diga quien lo diga".

La UFP pide una rectificación al juez Peinado

El Portavoz de UFP asegura que sobran "cuatro líneas de los 84 folios" porque ponen en tela de juicio la labor de la policía nacional. Esas cuatro líneas tratan de justificar la retirada del pasaporte, por una posible huída de la señora Gómez facilitada por la policía. Esta reflexión está fuera de lugar, se pone en duda la labor de los agentes y se está señalando a un colectivo y tratando de deteriorar su imagen. Exige una rectificación por parte del juez peinado.

Explican los portavoces que los profesionales que integran la escolta de Presidencia desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley: garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, "actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales".

"Ataque intolerable e injustificado"

También ha exigido una rectificación a Peinado sobre este asunto la Confederación Española de Policía, CEP, que en otro comunicado asegura que la sola formulación de semejante hipótesis "constituye un ataque intolerable, injustificado y profundamente ofensivo contra la honorabilidad de miles de policías nacionales". Y añade que, en el caso de no llegar esa rectificación, estudiará la puesta en conocimiento al Poder Judicial de estos hechos "para que se depuren las eventuales responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse de unas manifestaciones incompatibles con el respeto institucional que merecen los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". En la misma línea, el Sindicato Unificado de Policía , SUP, ha señalado en otro comunicado que los policías nacionales "no actúan al margen de la ley ni están obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilegales". Además, expresa "su absoluto rechazo a cualquier manifestación que pueda poner en duda la profesionalidad, la integridad, la lealtad institucional o el sometimiento a la legalidad de los policías nacionales" que forman las unidades de escoltas.

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