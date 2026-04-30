Begoña Gómez denuncia a Vito Quiles por agresión en una cafetería: "Esta presión está financiada por el PP"

Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, ha presentado una denuncia contra Vito Quiles por intimidación y agresión. Las únicas imágenes de los hechos, publicadas y editadas por Vito, muestran como las amigas de Gómez se lanzan encima de él para impedir que la grabara. Algo que Moncloa explica que fue posterior a la supuesta agresión.

Un hecho que se enmarca en el día en el que Víctor de Aldama, en su declaración en el juicio del 'caso mascarillas', acusaba a la mujer de Pedro Sánchez de hechos "muy graves". "Vito Quiles ha hecho que estemos hablando de esto", dice Susanna Griso al respecto.

Moncloa: "Esto no se puede permitir"

La mujer del jefe del Ejecutivo se encontraba en una terraza de una cafetería de Madrid junto a dos amigas cuando ocurrió todo. Tal y como narra Moncloa, Vito Quiles trató de intimidarla grabándola, pero cuando Begoña intentó salir de allí, Vito trató de impedírselo subiéndose a una mesa. En ese momento, se produjo la agresión denunciada. Moncloa manifiesta que esto "no se puede permitir".

Lo que puede verse en el video es el otro lado de los hechos. En él, Vito Quiles persigue a Begoña y una sus amigas se lanza encima para impedirlo.

Juan Lobato, exsecretario general del PSOE Madrid, tilda los hechos de "vergonzosos" para un país democrático. Al mismo tiempo, Susanna también ha querido condenar lo ocurrido y ha dicho que "esto no es periodismo".

"Financiado por el PP"

"Esto no es un fenómeno espontáneo, hay agitadores financiados y teledirigidos para hacer este tipo de cosas", objeta el portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Rubiño. También añade, refiriéndose a Vito, que es el PP el que le financiapara hacer este tipo de presión.

Susanna, en este contexto, saca a la palestra a Pablo Iglesias que dijo que "los escraches eran jarabe democrático para los políticos". Unas palabras que según Paco Marhuenda, director de 'La Razón', muestran que "hay matonismo en los ultras". "Tienen una mentalidad totalitaria de imponerse", concluye.

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