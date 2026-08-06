"Te habría violado y grabado tu trasero": amenazas de muerte a los ceutíes a través de redes sociales

El conflicto de Ceuta se ha trasladado a las redes sociales. Ciudadanos marroquíes publican carteles de "se busca", al estilo del viejo oeste, en los que aparecen imágenes de ceutíes junto a la recompensa que prometen pagar si alguien da con ellos. Son personas que se opusieron a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Les valen tanto vivos como muertos. Ahora quieren vengarse, por lo que profieren graves amenazas: "Te habría violado y grabado tu trasero" o "Si sale homosexual como tú, lo ataremos y lo devolveremos, y haremos como se hace con las mujeres".

"Saben dónde vivo, quién soy"

Casi siempre lo hacen a través de cuentas falsas. Este caso lo ha vivido Juan Ruiz, un ceutí que está recibiendo amenazas diarias por haber subido contenido a las redes sociales en el que muestra y denuncia lo que él considera "la realidad de Ceuta", contenido que pronto se hizo viral.

El joven se siente inseguro y con miedo: "Saben dónde vivo, quién soy". Este acoso, según explica, también afecta a quienes no son españoles ni cristianos: "Tengo un amigo que es de origen marroquí y es musulmán, y también recibe amenazas". A ellos los consideran traidores.

Juan confiesa haberse planteado huir de su ciudad: "No solo me siento inseguro por mí, sino también por mi familia, por mis amigos". Explica que esa sensación de inseguridad nace de no saber qué intenciones tienen las personas que se le acercan en la calle: "No sé las intenciones que tiene cada uno. A lo mejor alguien me reconoce para bien o a lo mejor alguien me reconoce para mal".

El joven piensa denunciar todo lo que está ocurriendo, pero se encuentra con un obstáculo: "Como son cuentas falsas, tú no sabes quién es. Queda constancia legalmente, pero tengo que esperar a que pase y saber quién es".

"Nuestra vida se acabó el 30 de julio"

Más allá de la difícil situación que está viviendo, hay algo que también le da mucha pena: "Me da mucha tristeza que se hable de Ceuta cuando están pasando estas situaciones, porque es una ciudad olvidada".

Asimismo, denuncia que el Gobierno se "esté riendo" del presidente de Ceuta, Juan Vivas, por pedir ayuda en numerosas ocasiones. Asegura que el asalto ha generado dos tipos de víctimas: los migrantes que están muriendo y los ceutíes, que siguen sintiendo inseguridad por las calles y todavía no pueden hacer vida normal. "Nosotros teníamos una vida normal y ya no la tenemos. Nuestra vida se acabó el día 30 de julio".

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