García-Page, sobre Puigdemont: "No ha mentido en una cosa, odia a España y a los españoles"

"No sé por qué alguien se ha fiado de Puigdemont", afirma Emiliano García-Page, que considera que "en una cosa al menos no ha mentido: ha dejado claro que odia a España, odia a los españoles, quiere romper la unidad de España".

"Es una cosa verdaderamente racista"

En una entrevista con Susanna Griso en 'Espejo Público', ha hecho referencia a la última derrota de los independentistas en el Congreso de los Diputados: el carpetazo a la tramitación de la ley para traspasar las competencias en inmigración a Cataluña, el pasado martes. Los de Puigdemont "no creen en la igualdad y ahora, además, están absolutamente desaforados porque ven que han llegado millones de migrantes a Cataluña, que no hablan catalán, y que, por tanto, les están "desnaturalizando"". "Es una cosa verdaderamente racista", sentencia el presidente de Castilla-La Mancha.

"Puigdemont ha obligado muchas veces al PSOE a vender su alma"

"Puigdemont ha obligado muchas veces al PSOE a vender su alma". Así de contundente se ha mostrado el dirigente castellanomanchego para referirse a las cesiones del Partido Socialista a Junts para garantizar la continuidad de la legislatura. García-Page ha recordado las condiciones de los independentistas catalanes para mantener el apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez: "Ha obligado al PSOE a aprobar una amnistía, no solo en la que no creíamos, sino que además va contra nuestros propios valores".

"Para mí es lo peor"

Sobre la rebaja de la malversación, asevera que "han obligado a este PSOE, al PSOE actual, a rebajar varias veces los delitos de corrupción, que para mí es lo peor". "No han podido rebajarlo tanto sin chocar con las directivas europeas, que eso justamente es lo que está haciendo que sea inviable la propia amnistía", añade.

"Que por lo menos los independentistas se sientan tan engañados como el resto de españoles"

Frente a las derrotas parlamentarias del Gobierno que muestran la fractura de la mayoría de legislatura, García-Page afirma que "hay muchos españoles que se sienten engañados por sus responsables políticos, porque fueron a las urnas pensando una cosa y se está haciendo el contrario". "A mí, la única manera que se me ocurre para resolver esto es que por lo menos los independentistas se sientan tan engañados como el resto de españoles", concluye.

